Skuespiller Alyssa Milano har været indlagt angiveligt med covid-19, og nu oplever hun et hårtab, efter hun blev testet positiv for coronavirus-antistoffer.

I fredags postede den 47-årige Alyssa Milano – blandt andet kendt fra tv-serien 'Heksene fra Warren Manor' – en selfie, mens hun bar en ansigtmaske på en sygeseng. Det skriver Page Six.

Billedet er taget i april, mens skuespilleren var indlagt under mistanke for at være smittet med coronavirus.

»Jeg var akut syg med covid-19 i april. Jeg har stadig mange symptomer,« skriver hun i sit opslag.

I was acutely sick w/ Covid19 in April. I still have many symptoms. I am what they call a “long hauler”. Last night, I had real heaviness in my chest. I went to the ER just to make sure it wasn’t a blood clot. Thankfully, it wasn’t.



This virus sucks. Please take it seriously. pic.twitter.com/JcMkVSNn4y — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020

»I aftes trak jeg vejret tungt, så jeg tog på skadestuen for at sikre mig, at jeg ikke havde en blodansamling. Gudskelov, det var det ikke.«

»Virussen er bare for meget. Vær venlig af tage den seriøst,« skriver hun yderligere.

I søndags afslørede Milano, at hun var begyndt at tabe håret.

Skuespilleren lagde en video ud, som viste hende børste håret. Efter at par børstninger begyndte hendes hår at falde ud.

Vis dette opslag på Instagram Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler Et opslag delt af Alyssa Milano (@milano_alyssa) den 9. Aug, 2020 kl. 1.23 PDT

»Jeg ville bare lige vise dig, hvad covid-19 gør ved dit hår,« skrev Milano. »Tag det venligst alvorligt.«

Hun har fornyligt taget en positiv test for coronavirusantistoffer, og den viste, at hun rent faktisk havde haft covid-19.

»Efter at have levet med symptomer som anormale mavekramper fik jeg taget en antistof-test fra en blodprøve. Den er positiv for corona-antistoffer. Jeg har haft coronavirus.«

Senere har Milano svaret på et spørgsmål fra en fan, der gerne ville vide, hvordan hun blev syg. Skuespilleren svarede: »Jeg rejste mellem Portland, New York og Los Angeles.«

Nogle mennesker har beskyldt skuespilleren for at lyve om hendes positive antistoffer, fordi hun er blevet testet negativ for virussen adskillige gange.

»Laver du sjov med mig?! Hvorfor ville jeg lyve om at have en virus?« skød Milano tilbage på en person på Twitter i fredags.