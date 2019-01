En alvorlig ulykke er fundet sted i en børnehave i Bergen i Norge, hvor et barn er faldet ud af sin barnevogn.

I faldet fik barnet snoet en rem om halsen i et fast greb.

Barnet blev hurtigt derefter hastet til hospitalet i Haukeland, skriver norske Dagbladet.

»Barnet var i live, da det blev kørt til et hospital,« siger driftsleder Per Algrøy til Bergens Tidende, der ikke kender til tilstanden nu, men lægger vægt på, at barnet stadig er i live.

Lokale aviser skriver, at der er tale om en etårig dreng.

Driftslederen ønsker ikke at kommentere, om der var vidner til hændelsen.

Politiet er på stedet og er begyndt at undersøge ulykken. De pårørende er blevet underrettet og tilbudt krisehjælp.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.10.