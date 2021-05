En sjælden form for svampeinfektion er blevet opdaget hos flere raskmeldte coronapatienter i Inden, der for tiden kæmper med et højt smittetal.

Svampeinfektionen, som har navnet mukormykose, er fundet i et stigende antal patienter.

Det skriver BBC.

Den indiske øjenlæge Dr Akshay Nair fortæller mediet, hvordan han så sent som lørdag udførte en tre timer lang operation på en 25-årig kvinde, som blev raskmeldt for corona tre uger siden, men pludselig blev ramt af den sjældne svampeinfektion.

Arkivfoto. Langt de fleste patienter, som rammes af Mukormykose, er nødsaget til at få fjernet deres øje for at overleve sygdommen. Foto: NOAH SEELAM Vis mere Arkivfoto. Langt de fleste patienter, som rammes af Mukormykose, er nødsaget til at få fjernet deres øje for at overleve sygdommen. Foto: NOAH SEELAM

»Jeg fjernede hendes øje for at redde hendes liv. Det er sådan, denne sygdom fungerer,« siger lægen.

Mukormykose var også i Indien, før pandemien brød ud, men der konstateres nu flere tilfælde af den sjældne infektion.

Sygdommen ses hos patienter, som har været i kontakt med Mukor skimmelsvamp, som blandt andet findes i jord, planter, gødning og rådne frugter og grøntsager.

Den sjældne svampeinfektion rammer slimhinder, hjernen, lunger, næse og øjne og kan være livstruende – særligt for diabetikere og folk med nedsat immunforsvar.

Vi ser allerede to eller tre sager om ugen her. Det er et mareridt inde i en pandemi. Renuka Bradoo

Faktisk har den gennemsnitligt en dødelighed på 50 procent.

Til BBC fortæller lægen Renuka Bradoo, som arbejder på sygehuset Sion i Mumbai, at de fleste af patienterne med infektionen – der også kaldes 'den sorte svamp' – er midaldrende personer med diabetes, som fik svampeinfektionen et par uger efter at have haft corona.

»Vi ser allerede to eller tre sager om ugen her. Det er et mareridt inde i en pandemi,« siger hun til mediet.



På Sion-hospitalet har man de seneste måneder haft 24 patienter med infektionen, hvilket er markant mere end de seks, man normalt har på et år. 11 af patienterne måtte få fjernet et øje for at bekæmpe infektionen, og seks af dem er døde, fortæller Renuka Bradoo.

Coronasmitten er den seneste tid eksploderet i Indien. Foto: RAJAT GUPTA Vis mere Coronasmitten er den seneste tid eksploderet i Indien. Foto: RAJAT GUPTA

Det vides ikke med sikkerhed, hvad der har ført til stigningen i antallet af personer med mukormykose, men læger mener, at det kan være udløst af brugen af steroider, som man i Indien bruger til at behandle alvorlige sygdomsforløb med covid-19.

Steroiderne kan reducere betændelsen i lungerne hos coronapatienter, men det kan også reducere ens immunitet og påvirke blodsukkeret både hos diabetikere og ikke-diabetikere.



Det formodes, at det svækkede immunforsvar kan være en udløser for stigningen i tilfældene med mukormykose.