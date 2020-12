Den britiske regering har valgt at lukke London ned med kort varsel. Kl 24 i aften går den britiske hovedstad i højeste beredskab. Grunden til den akutte aktion er det, der beskrives som »eksponentiel spredning i storbyen«.

Det er særligt en ny mutation af coronavirus, som bekymrer eksperterne.

»Mutationer af virus sker hele tiden, så vi holder naturligvis øje med, om der er noget, der pludselig stikker ud. Denne mutation, som vi kan se, spreder sig voldsomt i det sydlige England lige nu, har faktisk noget ved sig, som er ret bekymrende. Det er særligt forandringer omkring virus spike-protein, der sandsynligvis vil have indflydelse på virus opførsel, og det er en smule alarmerende«, sagde professor i genetik og molekylær biologi ved Birmingham University, Nick Loman til BBC her til morgen.

Det, der særligt bekymrer, er, at det netop er spike-proteinet, der er blevet fokuseret på i opbygningen af de vacciner, der lige nu rulles ud i Storbritannien og USA, og som forventes at komme til Danmark om få uger.

Professor i vaccination ved Bristol University, Adam Finn, mener dog ikke, vi skal lade os gribe af uro og panik.

»Det er rigtig vigtigt, at vi reagerer nu i forsøget på at komme en mutation i forkøbet. Men det er også vigtigt at minde om, at en huskeregel omkring vira er, at jo nemmere de smitter des mindre farlige er de som udgangspunkt. Denne variant virker meget smitsom, og der er endnu ikke noget der tyder på, at den er mere dødelig end andre mutationer«.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, understregede på et pressemøde mandag aften, at den nye mutation ikke menes at have indvirken på de godkendte vacciner, men professor Finn siger, at der lige nu arbejdes på højtryk i britiske laboratorier.

»Vi kan konstatere at det netop er spike-proteinet, der er i spil, og det er bekymrende. Det ville være ekstremt uheldigt, hvis det skulle påvirke selve vaccinens effektivitet, men vi bliver nødt til at undersøge og forstå mutationen så hurtigt som muligt.

Britiske sundhedseksperter BT har været i kontakt med vil ikke afvise, at mutationen allerede florerer andre steder i Europa.