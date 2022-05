En person er pågrebet efter en voldshændelse i Numedal i Norge.

Flere personer er ifølge politiet tilskadekomne efter knivstikkeri, rapporterer Dagbladet.

Politiet i Sør-Øst oplyser således, at ofrene for gerningsmanden tilsyneladende er tilfældige.

»Nødberedskabet er på vej, og det er defineret som igangværende livstruende vold, skriver politiet.

Man oplyser samtidig overfor Dagbladet, at politiet har anholdt en person, som man mener, er gerningspersonen.

Ifølge avisen er der indtil videre tale om tre tilskadekomne. En af personerne er angiveligt i kritisk tilstand. De to andres tilstand er endnu uafklaret, oplyser politichef i Kongsberg Håvard Revå over for Dagbladet.

Han fortæller desuden, at hændelsen skete udendørs, og at han ikke ved, hvem der varslede alarmberedskabet.

Politiet fik meldingen om hændelsen kl. 8.47.

Yderligere detaljer omkring den alvorlige hændelse er endnu ukendt.