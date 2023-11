250.000 køretøjer.

Så mange biler vil den japanske bilproducent Honda tilbagekalde inden for den nærmeste fremtid i USA.

Det skriver CNN.

Ifølge producenten selv skyldes det en produktionsfejl, som kan beskadige motoren.

Og det kan få motoren til at »køre forkert eller gå i stå under kørslen, hvilket øger risikoen for brand, kollision eller personskade«, lyder det i en meddelelse fra Honda til National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tilbagekaldelsen betyder, at bilerne ikke vil være lovlige at færdes i.

I stedet vil ejere blive kontaktet personligt af Honda, og forhandlere vil således inspicere, reparere og udskifte motorerne gratis.

Det er 14. gang i 2023, at Honda tilbagekalder en mængde køretøjer, skriver CNN.

Det bringer det samlede antal af tilbagekaldte biler i 2023 op på tre millioner.