Det amerikanske flyselskab Boeing og luftfartsmyndighederne i USA bærer begge et stort ansvar for to flystyrt i 2018 og 2019, der kostede 346 mennesker livet.

Det er konklusionen i en stor rapport, der er baseret på 18 måneders granskning af flytypen 737 Max.

Rapporten er udarbejdet for transportudvalget i Repræsentanternes Hus. Her er kritikken sønderlemmende.

- Boeing har fejlet i dets design og udvikling af Max, og FAA (de amerikanske luftfartsmyndigheder, red.) har fejlet i tilsynet med Boeing og certificeringen af flyet, står der blandt andet i rapporten.

Flytypen blev i marts 2019 tvunget til at blive på jorden, mens der blev foretaget en undersøgelse af flytypen.

Onsdag blev rapporten, der fylder 239 sider, offentliggjort.

Her fremgår det, at det flystyrtene "ikke var et resultat af en enkelt fejl eller teknisk fejltagelse".

- De var resultatet af en forfærdelig kulmination af en serie af fejlslåede tekniske formodninger af Boeings ingeniører, mangel på gennemsigtighed i Boeings ledelse og et stærkt utilstrækkeligt tilsyn af FAA, hedder det i rapporten.

