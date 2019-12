Lige nu er den demokratiske præsidentkandidat Pete Buttigieg USAs største politiske stjerne.

I en frisk meningsmåling slår den 37-årige borgmester fra staten Indiana således både Joe Biden og Bernie Sanders, når det gælder primærvalget i det tre første stater, Iowa, New Hampshire og Nevada.

Og som amerikansk præsidentkandidat kunne Pete Buttigieg næppe være mere atypisk. Han er krigsveteran, han er gift med en mand, han er kristen og venstreorienteret. Og hvis Joseph og Jennifer Buttigiegs eneste barn til næste år bliver valgt som USAs 46. præsident, så bliver han den yngste nogensinde. Og ægtemanden Chasten Glezman vil i så fald blive USAs første 'førstemand'.

»Hans demokratiske modkandidater er nærmest vrede på Pete Buttigieg, fordi han er ung og politisk relativt uerfaren. Og Donald Trump ved slet ikke, hvad han skal stille op med så atypisk en modstander - krigsveteran, kristen og bøsse. Præsidenten har ikke engang givet Pete Buttigieg et øgenavn a la 'Crazy Bernie' eller 'Sleepy Joe'.«

Pete Buttigieg svært bevæbnet og i fuld uniform. I 2014 var præsidentkandidaten udstationeret i Afghanistan. Foto: USM Vis mere Pete Buttigieg svært bevæbnet og i fuld uniform. I 2014 var præsidentkandidaten udstationeret i Afghanistan. Foto: USM

Ikke engang Donald Trump har fundet noget grimt at sige om Pete Buttigieg. Foto: CRISTOBAL HERRERA - EPA Vis mere Ikke engang Donald Trump har fundet noget grimt at sige om Pete Buttigieg. Foto: CRISTOBAL HERRERA - EPA

Sådan skriver journalisten Sydney Ember fra New York Times.

Og Trump, Biden, Sanders og for den skyld Elizabeth Warren er ikke de eneste, der er forvirrede.

Således fortæller den 74-årige Iowa-vælger Thomas Shriners i et interview med Washington Post:

»Tidligere har jeg ikke været særligt åben, når det drejer sig om bøsser og lesbiske. Men alting blev forandret, da jeg hørte 'Mayor Pete' holde tale her i Iowa City. Nu ved jeg, at jeg har mange ting til fælles med Pete Buttigieg. Han er krigsveteran, han er kristen, han vil kæmpe for de svage, han vil sørge for, at alle har sygesikring - og hvad betyder det så, at han er gift med en mand? Han virker lykkelig og stærk. Han minder os om den søn eller svigersøn, vil alle ønsker os.«

Her får ægtemanden Chasten et smækkys efter et vælgermøde i Pete Buttigiegs hjemby, South Bend, Indiana. Foto: JOHN GRESS Vis mere Her får ægtemanden Chasten et smækkys efter et vælgermøde i Pete Buttigiegs hjemby, South Bend, Indiana. Foto: JOHN GRESS

Således er Pete Buttigieg en slags 'omvendt Bernie Sanders'.

Mens den 78-årige senator og 'socialistiske demokrat' fra Vermont er vildt populær blandt de helt unge amerikanske vælgere, men har svært ved at appellere til de ældre og mere moderate, så har Pete Buttigieg det modsatte problem. De modne vælgere elsker ham. Men han har svært ved at tiltrække de unge demokratiske vælgere, der ligesom Bernie Sanders i højere grad ønsker en større basal ændring i den amerikanske samfundsstruktur.

'Mayor Pete', som hans fans og bysbørn fra South Bend, Indiana, stadig kalder ham, mødte i 2015 sin mand via en såkaldt dating-app, 'Hinge'. De blev forlovet i 2017, og 16. juni 2018 blev Pete Buttigieg og Chasten Glezman gift i Indiana. Og Buttigieg, der i 2014 var udstationeret som soldat i Afghanistan, ved godt, at kampen for Det Hvide Hus langt fra er afgjort.

»Jeg skal have bedre fat i folk på min egen alder og de yngre vælgere. Og jeg tror på, at det bare er et spørgsmål om at lære hinanden bedre at kende,« har han sagt til tv-kanalen MSNBC.

37-årige Pete Buttigieg er den yngste præsidentkandidat. Foto: ELIJAH NOUVELAGE - Reuters Vis mere 37-årige Pete Buttigieg er den yngste præsidentkandidat. Foto: ELIJAH NOUVELAGE - Reuters

I sin fritid dyrker Pete Buttigieg masser af motion. Han spiller guitar og piano. Og hver uge går han mindst to gange i kirke.

Og det er især Pete Buttigiegs kirkegang og militære baggrund, der har gjort det svært for Trump og andre republikanere at angribe den unge kandidat.

I de seneste ti år har det republikanske parti ifølge New York Times forsøgt at tage monopol på kristendommen. Men da 'Mayor Pete' siden barndommen har været trofast kirkegænger, kender han sin bibel på kryds og tværs. Og derfor blev det mødt med uvant republikansk tavshed, da den unge præsidentkandidat i 2018 sagde følgende til vicepræsident Mike Pence, der deler Buttigiegs religiøsitet, men som omvendt også tror, at homoseksualitet kan 'kureres' via bøn:

»Hvis min homoseksualitet er et valg, så er det et valg, der blev foretaget langt højere oppe i systemet. Og hvis De har et problem med mig, Hr. Pence, så må de tage det op med min skaber. Deres hykleri er ufatteligt.«

Pete Buttigieg er populær i Iowa. Her finder det første oprimærvalg sted i februar. Foto: SCOTT OLSON - AFP Vis mere Pete Buttigieg er populær i Iowa. Her finder det første oprimærvalg sted i februar. Foto: SCOTT OLSON - AFP

»Man kan diskutere, hvorvidt Pete Buttigieg har den nødvendige erfaring. Men der er intet at udsætte på hans mod. Den mand er frygtløs,« siger tv-værten Rachel Maddow fra kanalen MSNBC.

Pete Buttigieg og hans ægtemand Chasten Glezman Buttigieg. De to blev gift i 2018 Foto: JOE RAEDLE - AFP Vis mere Pete Buttigieg og hans ægtemand Chasten Glezman Buttigieg. De to blev gift i 2018 Foto: JOE RAEDLE - AFP