Har du sans for at matche to personer op med hinanden, så kan du nu tjene en klækkelig skilling for det.

Amerikanske Jeff Gebhart udlover nemlig en dusør på hele 25.000 dollar til den person, der kan finde ham en kæreste. Det skriver New York Post.

Beløbet svarer næsten til 170.000 danske kroner.

»Jeg er single, men jeg gider ikke vende tilbage til de normale dating-apps,« forklarer Jeff Gebhart om årsagen til noget atypiske dusør.

Jeff Gebhart har sågar oprettet en hjemmeside, hvor man kan blive klogere på, hvem han er. Her fremgår det blandt andet, at han er 47 år, entreprenør, har ingen børn og aldrig været gift. Derudover vejer han 72,5 kg og måler omkring 177 centimeter.

Hvis du kender den rette, får du dog ikke fingrene i dusøren med det samme. Jeff Gebhart skriver nemlig, at han og sin eventuelle kommende kæreste skal have datet i mindst et år.

Og først herefter vil man begynde at modtage 5.000 dollar om året i fem år.

Om sine krav til en partner, skriver han, at 'alle ansøgere skal være myndige og kvinder'.