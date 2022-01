Selv de nærmeste naboer har svært ved at forstå, hvad der skal ske.

»Jeg synes, at det er en skam. Det er virkelig en skam. Der er blevet brugt så mange penge, så det er spild af arbejdskraft og ressourcer,« siger Yi Ketong til nyhedsbureauet Reuters.

Den kinesiske kvinde har en lejlighed i et ejendomskompleks nær de 39 højhuse, det hele drejer sig om.

Næsten færdigbyggede rejser bygningerne sig op i en klynge ud til vandet. Det var egentlig meningen, at tusindvis af indbyggere om kort tid skulle flytte ind som en del af prestigeprojektet Havblomstøen ved Hainan i det sydlige Kina.

De 39 bygninger. Foto: ALY SONG

I stedet skal alle 39 højhuse rives ned, som B.T. tidligere har skrevet om.

Det har de lokale myndigheder besluttet, efter at det er kommet frem, at ejendomsgiganten Evergrande har fusket med både miljøgodkendelser og byggetilladelser i forbindelse med opførslen af de 39 bygninger.

Og hvis du synes, at navnet på firmaet lyder bekendt – så er det helt rigtigt. Det er samme firma, som i de seneste måneder har fået opmærksomhed over hele verden på grund af en gæld på svimlende 2.000 milliarder kroner.

Evergrande står således også bag opførelsen af Havblomstøen, der er verdens største menneskeskabte turistø. Den åbnede sidste år. Selskabet har i de seneste seks år selv smidt mere end 85 milliarder kroner i skabelsen af projektet, der har et budget på omkring det dobbelte beløb.

Sådan skal Havblomstøen efter planen se ud. Den er 1,5 gange større end Palm Island i Dubai. Foto: Evergrande

De 39 højhuse, der nu skal rives ned skulle have indeholdt godt 3.900 af de omkring 65.000 lejligheder, som efter planen skal etableres på Havblomstøen.

Ifølge Reuters har det fået mange nysgerrige beboere, der allerede er flyttet ind andre steder, til at kigge forbi. En af dem er Yang Lin.

»De er stort set færdige. Det er en skam, at de skal rives ned,« siger den kinesiske kvinde, der også bor i nærheden:

»Regeringen kunne have valgt at bruge dem til noget andet. Jeg har set mange mennesker, og alle siger, at de ikke ønsker, at de skal rives ned. De kan da blive brugt til andre ting.«

Det vides ikke, hvornår de 39 ejendomme skal rives ned.

Resten af det storstilede Havblomstprojekt er ikke omfattet af samme problemer som de 39 bygninger.