Spørgsmålene svæver i luften over grænsen mellem Libanon og Israel i takt med at missilerne og raketterne flyver frem og tilbage.

Hvornår reagerer Israel for alvor? Og hvor voldsom bliver reaktionen?

Ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino ligner det mere og mere det værst tænkelige udfald.

»Vurderingen hernede er lige nu, at der er større chance for, at Israel går i fuld krig med Hizbollah, end at der kommer en diplomatisk løsning,« siger Jotam Confino:

Et israelsk angreb mod byen Markaba i Libanon. Foto: Jalaa Marey/AFP/Ritzau Scanpix

»Man regner med, at Israel kommer til at invadere Libanon i løbet af foråret. Det er det, man taler om hernede.«

Et libanesisk medier har i denne uge skrevet, at der skulle eksistere en deadline for en aftale, der hedder 15. marts. Herefter vil Israel gå til angreb, men det har israelsk militær dog afvist.

Omvendt ser der lige nu ikke til at være en ende på de daglige angreb fra Hizbollah og Libanon, der blev indledt som støtte til Hamas efter angrebet på Israel i oktober sidste år.

De er løbende blevet besvaret med lignende nålestiksangreb fra Israel. Dag efter dag. Gengældelse efter gengældelse.

Begravelse i denne uge af det dræbte Hizbollah-medlem, hans hustru og hans voksne søn. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Senest er en indisk gæstearbejder i denne uge død i Israel, mens en familie med forbindelser til netop Hizbollah er blevet meldt dræbt i Libanon.

»Israel har flere gange slået fast, at man ikke kan acceptere situationen, men man har allerede accepteret meget mere, end man normalt har accepteret: Fem måneder med daglige angreb, hvor 80.000 israelere er fordrevet fra den nordlige del af grænsen,« siger Jotam Confino:

»Under normale omstændigheder ville det her have ført til en krig efter tre dage eller sådan. Fem måneder er alt, alt for lang tid, og Israels regering er også under voldsomt pres fra ikke mindst de 80.000 borgere, der er fordrevet, men også fra mange andre.«

Den tøvende reaktion fra Israels side handler selvfølgelig om udsigterne til at skulle føre krig mod Hamas i Gaza samtidig med en krig mod Hizbollah i Libanon.

En begravelse i Isral midt i januar for to ofre efter et raketangreb fra Hizbollah. Foto: Atef Safadi/EPA/Ritzau Scanpix

Og ikke mindst om, at en krig mod nord sandsynligvis vil blive meget, meget voldsom.

»Det ville jo være et mareridtsscenario. For så kommer tusindvis af israelere til at blive slået ihjel i de missilangreb, der kommer til at regne ind over hele Israel,« vurderer Jotam Confino:

»Hizbollahs præcisionsguidede missiler er meget mere farlige end eksempelvis det, Hamas har. Op mod 100.000-150.000 – også tunge og langtrækkende – missiler kan Israels luftforsvar slet ikke håndtere på samme måde som nu. Det kommer til at være en regulær katastrofe.«

B.T.s mellemøstkorrespondent fortæller videre, at ødelæggelserne ligeledes vil blive omfattende den anden vej.

People inspect the rubble of a house where Hezbollah member Hassan Hussein, his wife Ruwaida Mustafa, and their 25-year-old son Ali Hussein, were killed a day earlier in Israeli bombardment, following their funeral in their southern Lebanese village of Houla on March 6, 2024, amid ongoing cross-border tensions as fighting continues between Israel and Palestinian Hamas militantes in the Gaza Strip. (Photo by AFP) Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»Det vil ikke være enden på Israel, for de vil slå ti gange så hårdt igen. De siger, at Beirut (hovedstaden i Libanon, red.) vil komme til at ligne Gaza, hvis de gør det her. Israel kommer til at jævne det meste af Libanon med jorden,« siger Jotam Confino:

»Det kommer til at være mere voldsomt end noget, vi har set siden Israels begyndelse.«