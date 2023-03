Lyt til artiklen

Hvis man nogensinde har været nysgerrig på, hvad der mon ligger i den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps postkasse, kan man nu komme svaret et skridt nærmere.

I april udgiver den tidligere præsident nemlig en bog med 150 modtagne breve fra et liv i midten af mediernes søgelys.

Det skriver mediet Axios.

Selvom Trumps popularitet har været svingende, siden han indtog Det Hvide Hus i 2007, vidner hans nye bog altså om en tid, hvor populariteten var på sit højeste. De 150 breve er nemlig udvalgt blandt 40.000 gemte.

Og det er svært at påstå, at brevenes afsendere er helt uden betydning. Der er nemlig breve i bogen fra store personligheder som Prinsesse Diana og de tidligere amerikanske præsidenter Richard Nixon, Ronald Reagan og Bill Clinton.

Ifølge Axios skulle der være et brev fra den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey, hvori hun svarer på en af Trumps udtalelser fra 2000 om, at han ville have Winfrey som sin vicepræsident, hvis altså han en dag skulle indtage Det Hvide Hus.

»Ærgerligt, at vi ikke stiller op. Hvilket hold,« svarede Winfrey i brevet.

I den mere kontroversielle ende er der i bogen en brevudveksling mellem Trump og den Nordkoreanske leder, Kim Jong-Un.

Bogen kan købes fra 25. april. For omtrent 700 kroner kan bogen blive din, og for 2800 kroner kan du få en signeret kopi.