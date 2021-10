Da Chuck Grassley gik ud på scenen, lagde han ikke skjul på, hvad det handlede om.

»Hvis jeg ikke accepterer støtten fra en person, der har 91 procent af stemmerne fra de republikanske vælgere i Iowa, ville jeg ikke være for klog,« sagde han.

Den 88-årige senator fra Iowa blev dermed beviset på, at ni måneder er rigtig lang tid i amerikansk politik – ikke mindst når man har besluttet sig for at stille op til en sjette periode i Senatet.

For længere tid er det ikke siden, at Chuck Grassley på den mest utvetydige måde tog voldsomt afstand fra den mand, han i weekenden lod sig hylde med og kaldte en »fantastisk præsident for USA«: Donald Trump.

Iowa-guvernør Kim Reynolds stillede også op ved Donald Trumps vælgermøde. Foto: RACHEL MUMMEY

Det skete ved et vælgermøde i Des Moines, der på flere måder blev bemærkelsesværdigt. Ikke mindst fordi flere fremtrædende republikanere denne gang var en del af Donald Trump-showet. Foruden Chuck Grassley gjaldt det også guvernør Kim Reynolds samt Mariannette Miller-Meek og Ashley Hinson, der begge sidder i Repræsentanternes Hus.

Som Politico skriver:

'Trump har holdt flere vælgermøder, siden han forlod Det Hvide Hus, men det er første gang, at så højtstående og fremtrædende folkevalgte republikanere er dukket op,' lyder det hos mediet:

'Især Grassleys tilstedeværelse viser med tydelighed, at uanset hvilke kvaler det republikanske parti har haft med Trump, så er det nu falmede minder. Og uanset hvilke uenigheder der har været om den retning, partiet skulle tage, er det nu løst.'

Sagt med andre ord: Donald Trump holder igen partiet i et jerngreb – 'uden at vise den mindste anger over, hvordan præsidentperioden endte,' som Politico skriver.

Se eksempelvis bare, hvad Chuck Grassley blandt andet sagde om den nu tidligere præsident for ni måneder siden efter 6. januaroptøjerne og forsøget på at omgøre valgnederlaget til Joe Biden:

»Realiteterne er, at han tabte valget. Men han nedgjorde og chikanerede folkevalgte over hele landet for at få sin vilje,« lød det fra senatoren.

Dengang lød det i samme spor fra Ashley Hinson, der altså også var med på scenen i Des Moines i weekenden: »Jeg mener, at præsidenten har ansvaret (for optøjerne, red.), og det er derfor, at jeg personligt opfordrede ham til at stoppe dem, der på voldelig vis stormede Kongressen.«

Også Ashley Hinson talte ved vælgermødet. Foto: RACHEL MUMMEY

I weekenden var kritikken forstummet på det velbesøgte vælgermøde i Iowa, hvor Donald Trump igen benyttede lejligheden til selv at kritisere Joe Biden fra alle leder og kanter. Den forhenværende præsident gentog også sin påstand om, at han i virkeligheden vandt valget sidste år.

»Trump vandt, Trump vandt, Trump vandt,« lød det undervejs fra publikum ifølge Politico.

Men endnu engang undlod han tydeligt at be- eller afkræfte, om han faktisk har tænkt sig at stille op til præsidentvalget i 2024.

Det er Stephanie Grisham dog ikke længere i tvivl om, at han vil.

En tilfreds Donald Trump griner bag Chuck Grassleys ryg. Foto: SCOTT OLSON

Den tidligere rådgiver for Trump-familien i Det Hvide Hus har tidligere ment, at Donald Trump ikke ville stille op, men nu har hun ændret mening. Og modtagelsen i Iowa er et godt udtryk for, hvorfor hun har ændret mening.

»Jeg tror, at han stiller op igen. Det tror jeg, at han vil gøre på grund af den måde, hans base har reageret over for ham. Og fordi meningsmålinger har vist, at han i den grad er lederen af det republikanske parti,« konkluderer Stephanie Grisham ifølge Business Insider:

Hun frygter dog, at det vil ske:

»Da han var præsident, kunne han se, hvor meget magt, han havde. Og han har set, at han bare skulle sige en sætning eller to, og så ville tusinder og atter tusinder tage det bogstaveligt og kæmpe for ham. Og det er farligt. Der er så mange mennesker, der er taknemmelige over, at han gav dem en stemme, og nu vil de gøre alt for at bibeholde den følelse af, at nogen vil kæmpe for dem,« siger Stephanie Grisham:

»Det synes jeg er meget farligt. Og jeg tror, at den tidligere præsident har tænkt sig at udnytte det.«