Den amerikanske præsident, Donald Trump, afgør i aften kl 20 dansk tid, om USA skal blive i atomaftalen med Iran.

Under den amerikanske valgkamp var et af Trumps løfter, at han han ville træde ud af atomaftalen med Iran, men ifølge mellemøst-ekspert Claus Valling Pedersen, så kan det skabe uro i Mellemøsten og i værste fald ende med at styrke den syriske præsident, Bashar al-Assad

»Det vil skabe en masse uro i Mellemøsten, for Iran vil sikkert som en slags gengældelse gøre livet så svært for amerikanerne i Mellemøsten. Det kan de gøre ved at støtte de kræfter, som arbejder mod amerikanske interesser. Det kunne være Hezbollah i Libanon og Assad i Syrien,« siger Claus Valling Pedersen.

Aftalen blev indgået i 2015 mellem de tre største lande i EU samt Kina, Rusland, USA og Iran.

En række sanktioner mod Iran blev ophævet, og Iran gik med til at neddrosle sit atomprogram. Men aftalen omhandlede ikke missiler og andre våben og, derfor blev den mødt med kritik i USA.

Selvom Trump ville kunne holde et valgløfte, så er der ikke meget at vinde for ham ved at træde ud af aftalen, vurderer USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen.

»Han vil gerne lave en bedre aftale, men det er ikke et godt udgangspunkt at forhandle på, hvis han træder ud af den nuværende. Det vil næppe få nogle konsekvenser heller. De andre aftaleparter står fast på aftalen, og Iran har allerede fået de beløb, der stod indefrosset i amerikanske banker. Det sender også et dårligt signal til Kim Jong-un, mens man prøver at lave en aftale med Nordkorea. Jeg har meget svært ved at se, hvad fordelene skulle være,« siger Niels Bjerre-Poulsen.