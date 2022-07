Lyt til artiklen

»Hvis nogen troede, han ville komme tilbage som en mere midtersøgende person, så tog de fejl. Han siger direkte, at USA er truet – og det er farligt at være amerikaner.«

Sådan siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, oven på den tale, som Donald Trump har givet tirsdag aften dansk tid i Washington.

Han talte ved topmødet under navnet 'America First', hvor han kom med sine meninger på, hvad der skal ske med USA i fremtiden.

Og noget af det mange ventede på, var, hvorvidt Donald Trump ville komme nærmere en kandidatur til præsidentvalget i 2024, skriver CNN og AP. Men noget endeligt svar kom ikke:

Donald Trump var tilbage i Washington for første gang siden januar 2021. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald Trump var tilbage i Washington for første gang siden januar 2021. Foto: MANDEL NGAN

»Han sagde, at han forudser, at der sker noget på området snart. Han vil holde folk på tæerne. Alle skal vente på, at han som partiets frelser vender tilbage,« mener Jakob Illeborg, som fulgte talen.

»Han lægger kul i kakkelovnen, men Trump vil ikke tænde bålet. Endnu. Men han skal ud af busken relativt snart, også fordi der er flere førende republikanere, der puster ham i nakken,« tilføjer Illeborg.

Donald Trump undlod dog ikke at svinge om sig med beskyldninger undervejs.

Han proklamerede, at »USA er i knæ«, »inflationen er på det højeste«, samtidig med at »gaspriserne er de højeste nogensinde«. Alt sammen på grund af Joe Bidens politik, mener han.

Derudover påstod han også, at man er i gang med at undergrave USA ved at fjerne politiets autoritet. Og endelig sagde han også, at våbnene flyder i USA – de skal fjernes fra de kriminelle, og man bør overveje at »henrette folk, der sælger stoffer«.

»Det handler meget om law and order. Det er meget, meget yderliggørende og en voldsom retorik.«

»Han smider med bål, brande og had. Han kalder til værdikamp mod dem, som ikke tænker som en republikaner.«

Men hvad skal vi lægge i Trumps tale?

»Han vil sørge for, at partiet holder sig længst ude på højresiden. Det er der, han mener, de kan lede USA. Og så lægger han op til nogle af de temaer, han vil køre i en kampagne. Men man skal huske på, at meget af det, han siger, er sludder og vrøvl og uden belæg.«

»Men det bliver spændende at se, hvilke efterdønninger det her får. Også i det republikanske parti og kræfterne omkring Trump.«

Besøget i Washington var Trumps første, siden han forlod præsidentembedet i januar 2021. Han talte på et topmøde for tænketanken America First Policy Institute.