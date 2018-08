Smilende jordbær, en kylling, man får svært ved at tilberede, og ginflasker helt uden risiko for at forårsage tømmermænd.

Den britiske kunstner Lucy Sparrows nyåbnede supermarked i hotellet The Standard midt i Los Angeles har hele 31.000 varer på hylderne.

Alle varer er lavet i filt, håndsyede af hendes fem medarbejdere og håndmalet af hende selv.

Nogle af produkterne er fyldt med bønner, så de ser mere realistiske ud - det gælder eksempelvis koteletterne.

Foto: MARIO TAMA/GETTY IMAGES/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Priserne begynder ved fem dollars - 32 kroner - for en pakke tyggegummi.

Tidligere har Lucy Sparrow drevet en sexshop i London, der blandt andet forhandlede kondompakker af filt.

Nu har hun så kastet sig over dagligvaremarkedet i Los Angeles.

»Som barn var jeg besat af det eksotiske turbo-technicolour skær, der strømmede ud fra den anden side af Atlanten. Los Angeles var nærmest et mytisk sted, når man voksede op i det grå Storbritannien,« siger Lucy Sparrow til CNN.

Inspirationen til supermarkedet har hun hentet fra 1980'erne.

Man får desværre lidt travlt, hvis man skal nå at opleve butikken. Lucy Sparrow planlægger nemlig at lukke den allerede 31. august.

Flot er den, men man bliver nok ikke helt mæt af dette stykke pizza fra Lucy Sparrows filt-supermarked. Foto: MARIO TAMA

En ægte dåse sodavand er langt billigere. Men dem her holder noget længere. Foto: MARIO TAMA/GETTY IMAGES/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Var det noget med en hotdog af filt? Foto: MARIO TAMA/GETTY IMAGES/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX