Tyske turister bliver kaldt hjem fra den spanske ferieø Mallorca.

Det sker som følge af, at de tyske myndigheder fredag gjorde Spanien til en ‘risikozone’.

Ifølge den tyske avis Bild vil rejsebureauet TUI aflyse alle planlagte rejser til Mallorca, og de beder nu deres kunder – som allerede befinder sig på den spanske ferieø – om at komme hjem inden for syv dage.

I alt befinder 30.000 tyskere sig på De Baleariske Øer, som ud over Mallorca tæller blandt andre Ibiza og Menorca.

Og ifølge den tyske rejseorganisation DRV opholder mere end 90 procent af de tyske turister sig lige nu på Mallorca.

Ændret rejsevejledning for danskere

Også herhjemme har myndighederne øje for, at Spaniens antal smittede med covid-19 atter er vokset så højt, at rejsevejledningen til landet nu er ændret.

Det skete allerede den 6. august, hvor hele landet gik fra at være gult til orange, og alle ikke-nødvendige rejser til Spanien blev frarådet.

'I denne uge tilføjes Spanien til listen over lande, hvortil alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af et for højt antal smittede. Tallene fra Statens Serum Institut viser en markant stigning (...), lød det fra udenrigsministeriet i starten af august.

Test og isolation

Ifølge Bild er De Baleariske Øer en af de spanske regioner, hvor smittespredningen er mest markant, og derfor skal tyske turister, når de kommer tilbage, testes og sættes i selvisolation.

Ifølge John Hopkins University er Spanien det 10. hårdest ramte land i verden, når det kommer til smittetilfælde.

I alt er 342.813 personer registreret med covid-19. Af dem er 28.617 omkommet.

Til sammenling er 621 personer omkommet i Danmark.