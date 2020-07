Alle arrestordrer – også de internationale – er blevet tilbagekaldt for arvingen til Red Bull i Thailand. Det meddelte politiet ved en pressekonference fredag.

Sagens anklagere droppede den sidste anklage mod Vorayuth Yoovidhya efter den fatale ulykke i 2012, som kostede en motorcykelbetjent livet.

Ifølge thailandsk politi tiltrak sagen sin meget opmærksomhed, fordi den viste, hvordan myndighederne greb sagen an, når der var en velhavende thailænder involveret.

Vorayuth Yoovidhya var sigtet for manddrab ved hensynsløs kørsel, og det er denne sigtelse, der nu er blevet frafaldet. Den skulle ellers have stået ved magt indtil 2027.

Vorayuth Yoovidhya blev oprindeligt sigtet for at køre for vildt og forårsage en anden persons død. Her ankommer han til politistationen Thong Lor i Bangkok 3. september 2012. Foto: STR Vis mere Vorayuth Yoovidhya blev oprindeligt sigtet for at køre for vildt og forårsage en anden persons død. Her ankommer han til politistationen Thong Lor i Bangkok 3. september 2012. Foto: STR

Vorayuth, som går under kælenavnet 'The Boss', står til at arve Red Bull i Thailand. Det skriver Bangkok Post.

Han er søn af Chalerm Yoovidhya, hvis familie ejer 51 procent af Red Bull-imperiet (49 procent ejes af østrigeren Dietrich Mateschitz).

Familien er nummer to på listen over de rigeste thailændere med en anslået formue på 130 milliarder kroner.

Beslutningen betyder, at alle arrestordrer mod ham skal frafaldes. Og det står Vorayuth frit for at vende tilbage til Thailand, som han ellers flygtede fra i april 2017.

Det thailandske politi inspicerer den sorte Ferrari, der ejes af Vorayuth Yoovidhya, arving til Red Bull i Thailand. Foto: EPA / Ritzau Scanpix Vis mere Det thailandske politi inspicerer den sorte Ferrari, der ejes af Vorayuth Yoovidhya, arving til Red Bull i Thailand. Foto: EPA / Ritzau Scanpix

Interpol har siden da efterlyst ham, men det skal de stoppe med øjeblikkeligt.

»At en anmodning om at anholde en mand bliver frafaldet, er normal procedure i sager som denne,« siger politioberst Kritsana Pattanacharoen, der er stedfortrædende talsmand for det kongelige thailandske politi.

Han afviste at uddybe årsagerne til anklagernes beslutning. Det var op til rigsadvokatens kontor at beslutte, og politiet ville ikke blande sig.

»Om politiet går imod en anklagers beslutning eller ej, afhænger af vidnerne og beviserne, ikke af et socialt forlangende.«

Dette billede fra 3. september 2012 viser den sorte Ferrari, der var involveret i motorcykelbetjentens død. Foto: EPA / Ritzau Scanpix Vis mere Dette billede fra 3. september 2012 viser den sorte Ferrari, der var involveret i motorcykelbetjentens død. Foto: EPA / Ritzau Scanpix

»De politifolk, som håndterede sagen dårligt i 2012, har allerede fået en disciplinær straf,« sagde Kritsana.

Han udtalte, at før beslutningen blev taget, havde anklagerne bedt om yderligere afhøring af politiet. De havde gjort, hvad de blev bedt om.

Den nationale antikorruptionskomite i Thailand har tidligere fundet beviser for, at politiet ville fritage Vorayuth Yoovidhya for retsforfølgning

Han er nu 35 år gammel, og han blev tiltalt for, som 27-årig i 2012, at have kørt sin sorte Ferrari op bag i en motorcykel med en betjent.

Vorayuth Yoovidhya under en efterforskning i Bangkok. Foto: STR Vis mere Vorayuth Yoovidhya under en efterforskning i Bangkok. Foto: STR

Han trak betjenten op mod 200 meter hen ad Sukumvit Road i Bangkok, før han kørte væk, 3. september 2012.

Offeret var den 47-årige betjent Wichian Klanprasert.

Han har gemt sig for politiet adskillige gange, og det var først 27. april 2017, at anklagerne endelig rejste tiltale mod ham.

Han tog et privatfly ud af landet, to dage før han skulle for retten. Nu kan han altså vende tilbage.

De to første sigtelser er begge forældede, og den sidste og mest alvorlige – som egentlig skulle gælde til 2027 – er nu blevet droppet af rigsadvokaten.