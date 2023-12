Det var helt tydeligt at se onsdag, da den russiske præsident besøgte sin ven, den saudiarabiske kronprins i Riyadh.

Og ser man nærmere på Putins seneste udtalelser, finder man samme billede. Han har ændret sig.

'Når man ser nærmere på Putins seneste tale, så er det klart, at han er mere selvsikker og villig til at eskalere krigens flammer ud over Ukraines grænser. At se bort fra hans udtalelser som ren propaganda … som det skete i 2021, vil være en fejl.'

Sådan lyder en del af den dystre analyse fra personen bag den kendte X-profil Tatarigami_UA hos mediet Euromaidan fredag.

Tatarigami_UA skal efter eget udsagn være en officer i den ukrainske reserve. Vedkommende bringer regelmæssige opdateringer fra den russiske invasion af nabolandet.

Analysen i mediet er en længere tekst, der kort fortalt udlægger, hvordan den ukrainske officer i stigende grad ser en Vladimir Putin, som har fået mod på mere end bare Ukraine.

Det er sket løbende med drab af kritikere i udlandet, involvering i det amerikanske præsidentvalg og destabiliseringsmissioner i en række vestlige lande.

Men det virker også til, at Putin med krigen i Ukraine og den splittelse, den fortsatte støtte til Ukraine har skabt i EU og USA, er blevet mere selvsikker.

Sådan ser man sjældent Putin. Med et kæmpe smil. Her i Saudi-Arabien med kronprins Mohammed bin Salman. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan ser man sjældent Putin. Med et kæmpe smil. Her i Saudi-Arabien med kronprins Mohammed bin Salman. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Hans ønske om at fjerne USA som den store verdensmagt er kommet nærmere. Eller i hvert fald er det noget, Putin tør drømme om, kan man læse i analysen, som blandt andet er blevet delt af den kendte, pensionerede australske general Mick Ryan på X.

Der er også en del tegn på, at Putin ikke har i sinde at stoppe sin efterhånden mere end to år lange invasion af Ukraine.

Tidligere på året kom det frem, at Putin ønsker at opgradere den russiske hær med 170.000 soldater, så der vil være 1,32 millioner soldater, samtidig med, at det russiske statsbudget i 2024 kommer til at allokere omkring 30 procent direkte til krigen i Ukraine, mens yderligere 10 procent går til politi og Nationalgarden, der også er kraftigt involveret i nabolandet.

Det er med andre ord en russisk stat, som efterhånden er voldsomt gearet militært.

Eller som Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet tidligere har udtalt til B.T. om det russiske budget for næste år:

»Rusland er indstillet på en lang krig, og de er også villige til at lave deres budget derefter.«

Men ifølge Tatarigami_UA, så ser Putin altså ud over Ukraine.

»Mens de geopolitiske spændinger øges, så udfordrer Putin åbent den etablerede sikkerhedsstruktur, der har hersket siden Anden Verdenskrig … Uanset om systemet virkelig svækkes, eller bare bliver opfattet sådan af Putin, så er hans beslutninger baseret på netop det,« skriver Tatarigami_UA.

Putin havde fundet det store smil frem, da han besøgte Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman tidligere på ugen. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Putin havde fundet det store smil frem, da han besøgte Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman tidligere på ugen. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis han mener, at det er muligt at udfordre Vesten, vil han forsætte,« skrives det videre.

Og det går fint i spænd med den udmelding, der kom fra chefen for Polens Nationale Sikkerhedsbureau i sidste uge.

Her var vurderingen, at Estland og en række andre NATO-lande tæt på Rusland har tre år til at undgå en regulær krig med Putin og resten af den russiske stat.

Da Putin besøgte Saudi-Arabien tidligere på ugen, var det højst usædvanligt og helt tydeligt en meget glad Putin, der smilede over hele ansigtet.

Og selvom der fortsat er mange knaster for den russiske præsident med en presset hjemlig økonomi og en krig i Ukraine, der er gået ind i en fase af stilstand, så har hans attitude ændret sig markant på det seneste.

Det alvorlige ansigt har oftere og oftere en ny mine. Et smil.

Eller som lektor ved Statskundskab ved Aarhus Universitet og Rusland-ekspert, Jakob Tolstrup, sagde til B.T. i forbindelse med Putins besøg i Riyadh.

»Putin er langt mere oven på, end han har været tidligere. Lavpunktet var i sommer, hvor Wagnergruppen begik oprør. Putin er på en opadgående kurve.«