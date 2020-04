Det gik ellers så godt i Singapore.

Østaten høstede i løbet af marts ros verden over for at have håndteret coronavirussen på forbilledlig vis.

Coronavirussen ramte ellers allerede Singapore i slutningen af januar, men den 31. marts havde man 'kun' konstateret knap 1.000 tilfælde.

Siden er tallene eksploderet, men det vender vi tilbage til.

Først skal vi nemlig se på, hvorfor Singapore blev fremhævet som den nation, der havde knækket koden tilbage i marts.

Sagen var nemlig den, at smitten var blevet holdt nede i østaten, samtidig med at man ikke havde lukket samfundet ned, som det ellers er sket i et hav af andre lande.

Skoler var åbne. Arbejdspladser var åbne. Biografer, restauranter og shoppingcentre var åbne.

Men hvordan kunne man så have et så mildt smittetryk?

Jo, nu skal du høre. Da sars i begyndelsen af 2000'erne havde sit dødelige indtog i Asien, blev flere landet - inklusiv Singapore - beskyldt for at være for langsomme til at reagere på epidemien.

Derfor havde man et stærkt beredskab klar i januar måned, da man ufrivilligt måtte byde coronavirussen velkommen i landet med 5,7 millioner beboere.

En kvinde med maske i Singapores gader Foto: HOW HWEE YOUNG

I stedet for at sætte smittede personer i hjemmekarantæne valgte man at indlægge samtlige personer med coronavirus, ligesom man havde et specielt hold til straks at ringe samtlige personer op, der kunne have været i kontakt med den smittede, og bede dem om at blive hjemme.

Og hjemmekarantænen? Den er slet ikke som den, du har hørt om herhjemme i Danmark.

Eksempelvis skal du i Singapore nemlig flere gange i løbet af dagen via en app på din telefon vise staten, at du er i dit hjem, og hvis du ikke melder tilbage, banker myndighed på din dør.

Er du ikke hjemme, og har du dermed ikke overholdt din karantæne, er straffen hård, lyder det fra flere medier.

Oveni det var man allerede fra 'coronavirussens dag 1' klar med information, opfordringer og vejledning om social distance, adfærd og meget mere.

Og det virkede som sagt, hvilket man kunne se på antallet af smittetilfældene, der steg meget stille og roligt.

Men så blev det altså april, og så kan du på nedenstående diagram se, hvordan det så gik.

I dag er vi 22 dage inde i april, og Singapore er på rekordtid blevet det land i Sydøstasien med flest coronatilfælde (10.141), og det er altså på trods af, at landet kun har 5,7 millioner indbyggere, hvilket blegner i forhold til lande som Vietnam, Indonesien og Thailand.

Og nu har man altså set sig nødsaget til at gøre det, man ellers pralede af ikke at have gjort: Skoler er blevet lukket, folk er blevet påbudt af have masker på, og flere andre restriktioner er blevet taget i brug.

Men hvordan gik man fra at være foregangsland til at have en voldsomt smittespredning i landet?

Ifølge flere udenlandske medier - herunder CNN - skal årsagen findes hos en helt bestemt befolkningsgruppe.

Frygter du, at vi vil opleve en tilsvarende eksplosion i smittetilfælde, når vi åbner det danske samfund op igen?

Smitten har nemlig angiveligt spredt sig med lynets hast hos store grupper af fattige, udenlandske arbejdere, der bor sammen i sovesale i Singapore.

»Disse sovesale var en tikkende bombe. De udenlandske arbejdere bor så tæt som sardiner – til tider op til 12 personer i et rum,« skrev advokaten Tommy Koh fra Singapore tidligere i april i et Facebook-opslag.

Derfor er østaten nu i højeste beredskab med relativt voldsomme tiltag for at sænke smittetrykket.

Det betyder eksempelvis, at alle personer er udstyret med et identifikationskort på telefonen, der viser, om man har lov til at bevæge sig frit rundt.

Og som du kan se på billedet herunder, kommer det til udtryk, når borgerne skal besøge de traditionelle madmarkeder.

Folk viser deres identifikationskort for at få lov at komme på et madmarked Foto: ROSLAN RAHMAN

Derudover har man også sat ind over for de næsten 180.000 udenlandske arbejdere, der altså har været med til at sprede smitten som følge af de store sovesale.

Mandag fik de - ifølge New York Times - besked på at blive hjemme de næste 14 dage.

Og nej, de må ikke lige gå ned i det lokale supermarked for at købe ind, så det har også fået flere rettighedsgrupper til at spørge, hvordan de næsten 200.000 udlændinge skal skaffe mad.

Den amerikanske avis har talt med en af de udenlandske arbejdere - en mand ved navn Monir fra Bangladesh - og han er ikke rolig i disse dag.

»Jeg er bange. Selvfølgelig. Der er coronavirus her, og vi må ikke forlade stedet,« siger han til New York Times.

Her står nogen af de udenlandske arbejdere, der menes at have været medvirkende til eksplosionen i smittetilfælde, og trækker luft. Foto: HOW HWEE YOUNG

Der er stadig 'kun' 11 døde af coronavirus i Singapore, men man regner med, at tallet vil stige voldsomt.