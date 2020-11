En snæver føring på lidt over 14.000 stemmer til Biden gør, at Georgia tæller alle stemmer op igen.

Georgia vil tælle alle stemmerne fra valget 3. november igen. Det skyldes, at der er meget tæt løb mellem kandidaterne.

Det meddeler delstatens indenrigsminister, Brad Raffensperger, på et pressemøde onsdag.

- Rent matematisk bliver man nødt til at foretage en komplet optælling i hånden af alle (stemmerne, red.), fordi margenen er så tæt, siger han.

- Vi vil i gang med det, inden ugen er omme, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med 99 procent af stemmerne talt op har demokraten Joe Biden fået 49,5 procent af stemmerne, mens præsident Donald Trump har fået 49,2 procent.

Men kun lidt over 14.000 stemmer skiller de to kandidater fra hinanden.

Der er 16 valgmænd på spil i Georgia. Skulle omtællingen vise et andet resultat end hidtil, er det ikke i sig selv nok til at fratage Biden sejren.

Ifølge nyhedsbureauet AP's prognoser har Biden indtil videre vundet 290 valgmænd. Det kræver 270 at blive præsident.

Det er ventet, at der vil være et resultat af omtællingen senest 20. november. Men når det resultat er godkendt, kan den tabende kandidat bede om en ny maskinoptælling.

Georgia stemmer republikansk ved de fleste valg.

Sidst, en demokratisk præsidentkandidat vandt valget i Georgia, var i 1992, da Bill Clinton løb med sejren.

Der er mere spænding om valget til Senatet, som kan blive afgørende for, om Republikanerne beholder deres flertal her.

Indtil videre har Republikanerne sikret sig 50 af de 100 pladser i Senatet.

Men ingen af kandidaterne i delstaten Georgia, hvor der er to senatspladser på spil, har ifølge prognoserne vundet de påkrævede 50 procent for at vinde i første valgrunde.

Derfor skal de ud i en anden og afgørende valgrunde 5. januar. Her håber Demokraterne at kunne snuppe de to pladser fra Republikanerne.

