Den amerikanske TV-kanal The Weather Channel oversvømmer studiet digitalt for at vise, hvilke ødelæggelser orkanen Florence kan forårsage.

Det kan være vanskeligt at anskueliggøre og i tilstrækkelig grad advare befolkningen mod en truende orkan, men en video fra The Weather Channel, der er gået viralt på nettet, tager alle midler i brug.

USAs nationale orkanvarslingscenter, National Hurricane Center, forudser flodbølger på mellem en til tre meters højde, og for at illustrere, hvad det indebærer for folk i nærheden af ​​vandet, har centret udarbejdet en 3D-grafik, der viser vandniveauet stige til kanten af et hustag.

Denne grafik har The Weather Channel arbejdet videre med, således at det nu er kanalens studievært og vejrstudiet, der synes at drukne i vandmasserne.

Den skræmmende realistiske grafik er udviklet af virtual reality-firmaet The Future Group, der benytter teknik udviklet til computerspil.

I virkelighedens verden er vandet allerede begyndt at stige, og voldsomme regnskyl har ramt South og North Carolinas kyster.

»Det er en opskrift på en oversvømmelseskatastrofe,« fortalte meteorolog Marshall Shepherd til websitet The Verge, og TV-stationer rapporterer om evakueringer i flere områder.