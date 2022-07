Lyt til artiklen

Det kan kun betegnes som et rent mirakel, at samtlige 39 ombordværende overlevede, at flyet endte på hovedet efter en dramatisk nødlanding i det afrikanske land Somalia.

Flyet, et Fokker-50, der tilhørte luftfartsselskabet Jubba Airways, var netop ved at lande i Mogadishus internationale lufthavn, da det gik galt.

Der gik med det samme ild i brændstoffet, da flyet ramte jorden. Det vendte om og lå 'på ryggen' ved siden af landingsbanen. Det skriver The Washington Post.

Mens brandfolkene fra lufthavnen ilede til undsætning. kunne man se vragdele fra flyet ligge tilbage på landingsbanen.

Dette billede er taget fra nogen afstand. Men røgen fra branden kan tydeligt ses. Foto: ABDIRAHMAN MOHAMED ARAB Vis mere Dette billede er taget fra nogen afstand. Men røgen fra branden kan tydeligt ses. Foto: ABDIRAHMAN MOHAMED ARAB

Alle de 39 passagerer og besætningsmedlemmer der var om bord overlevede, lyder det fra Somalias luftfartsstyrelse.

Somalia’s Civil Aviation Authority has issued an statement on the kenyan plane that crashed at Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport, on Monday.

Flyet var netop ved at lande i Mogadishu, der ligger ud til Atlanterhavet, og det kom fra Baidoa inde i landet. Klokken var 11.30, da det forsøgte at lande, hedder det i en udtalelse fra Jubba Airways.

»Vi er taknemmelige for den hurtige indsats, som Somalias brandvæsen ved Adan Adde internationale lufthavn gjorde, som var med til at redde livene på alle involverede.«

IGAD commended the firefighters of #Mogadishu Airport for the quick response to Monday’s plane crash. “We applaud the quick action of the Somalia fire brigade at the Adan Adde International Airport for their quick action in rescuing and saving lives” said @nuurist IGAD Spokesman. pic.twitter.com/uvrVwp8u4c — SNTV News (@sntvnews1) July 18, 2022

Sådan siger talsmanden for den internationale otte nationers handelsklub, der inkluderer Somalia, til den lokale presse.

Brandfolk i gang med at spraye vand på flyet, der ligger med maven i vejret. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS Vis mere Brandfolk i gang med at spraye vand på flyet, der ligger med maven i vejret. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Lufthavnen ligger inden for den stærkt bevogtede enklave, der kendes sin 'Den Grønne Zone'.

Inden for den ligger også den amerikanske mission, og en somalisk amerikansk-trænet kommando enhed.

Sidste gang det gik galt for et fly i samme lufthavn, var i 2020. Dengang var det også et Fokker-50 fly, som kørte af landingsbanen.

Dengang ramte flyet hegnet omkring lufthavnen. Alle fire ombordværende overlevede.