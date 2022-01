Fire mennesker overlevede, da en redningshelikopter styrtede ned ved en kirke i Delaware County i Pennsylvania tirsdag. Det rapporterer blandt andre CNN.

Helikopteren var i gang med at transportere et spædbarn fra Maryland til et børnehospital i Philadelphia, og ifølge de lokale myndigheder blev barnet efterføgende fragtet sikkert til hospitalet på anden vis.

Det var dog ikke kun de fire ombordværende personer, som var i livsfare undervejs.

En familie i en bil på vejen så ulykken helt tæt på.

»Der er ingen måde at forklare det på. Det føles næsten ligesom noget fra 'Game of Thrones'. Man ser en drage på vej mod sin bil, for den var faktisk i luften, et enormt objekt, som kom mod dig. Det var sindssygt,« siger Joshua Jackson, som var vidne til ulykken, til KYW.

En anden forbipasserende fortæller, hvordan helikopteren først var på vej ned men så strøg opad igen, inden den styrtede det sidste stykke ned ved kirken.

Hun udtrykker forbløffelse over, at piloten fik helikopteren til at styrte så 'blidt'.

Helikopteren var en Eurocopter EC135, og det amerikanske trafiksikkerhedsorgan NTSB (National Transportation Safety Board) vil nu stå for undersøgelsen af ulykken.

Ifølge det lokale politi er der ingen rapporter om alvorligt tilskadekomne. Et af besætningsmedlemmerne har pådraget sig mindre skader.