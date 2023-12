En 67-årig mand, der blev dræbt i skudveksling med politiet onsdag, mistænkes for at have dræbt tre personer.

En 67-årig mand, der er mistænkt for at stå bag et skyderi på University of Nevada i USA onsdag, som kostede tre personer livet, havde uden held søgt job på flere universiteter i Nevada og var i pengenød.

De tre ofre og en fjerde person, der blev ramt af skud og overlevede, var alle undervisere på universitetet.

Det siger politiet torsdag.

Den 67-årige, Anthony James Polito, var bosat i Nevada og stod ifølge politiet til at blive smidt ud af sin bolig.

Polito døde selv i en skudveksling med politiet onsdag.

Motivet for skyderiet er fortsat uklart, men politiet siger, at det ikke lader til, at studerende på universitetet var det primære mål for angrebet.

Efterforskerne har fundet ud af, at den mistænkte havde besøgt et posthus inden skyderiet og sendt 22 breve til forskellige ansatte på universiteter over hele USA uden returadresse.

Han havde også en liste med personer, han ledte efter på University of Nevada samt East Carolina University i North Carolina, hvor han engang har undervist.

Myndigheder er lykkes med at få fat på brevene, før de blev leveret og fandt noget mistænkeligt hvidt pulver i mindst et af dem, oplyser Kevin McMahill, der er sherif i Las Vegas.

Ingen af ofrene onsdag var på den liste med navne, som den mistænkte havde med sig, siger sheriffen.

Han siger også, at efterforskerne har konkluderet, at Polito var i pengenød, og at der var en seddel om udsættelse på døren til hans bolig.

- Vi ved, at han havde søgt om job gentagne gange på adskillige højere læreanstalter i Nevada, siger McMahill, der tilføjer, at det ikke står klart, om University of Nevada var et af dem.

Præsidenten for University of Nevada, Keith Whitfield, skriver på universitetets hjemmeside, at han sørger over ofrene og opfordrer netværket omkring universitetet til at søge hjælp, hvis de har behov for det.

- Mit hjerte er knust over de mange studerende, undervisere, ansatte, forældre og medlemmer af lokalsamfundet, der har lidt igennem timevis med smertefuld uvished, mens betjente sørgede for, at vores universitet var sikkert igen, skriver han.

