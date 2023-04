Lyt til artiklen

Mens verdens øjne var rettet mod New York og Donald Trump i den forgangne uge, så fandt et noget overset valg sted i USA.

Valget er blevet døbt det mest betydningsfulde i hele USA i 2023. Og det er der en god grund til.

Umiddelbart lyder det ikke specielt vigtigt eller afgørende.

Et valg til en ledig plads i delstaten Wisconsins højesteret.

Alligevel er der samlet blevet brugt op mod 45 millioner dollar i kampagnerne for henholdsvis den liberale kandidat Janet Protasiewicz og den konservative kandidat Dan Kelly.

Da resultatet lå klart tidligere på ugen, viste det, at Janet Protasiewicz ville vinde.

Og dermed skifter flertallet i Wisconsins højesteret fra et flertal på 4-3 i konservativ favør til et lignende flertal til de liberale.

Det er interessant, fordi Wisconsin længe har været en rød, republikansk delstat. Og det er på trods af, at delstatens vælgere mere eller mindre kan deles i halvt demokratisk og halvt republikansk.

Janet Protasiewicz i sejrens stund. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Janet Protasiewicz i sejrens stund. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Men på delstatsniveau er den vigtige svingstat i præsidentielle valg helt rød. Det skyldes en række beslutninger taget efter 2010-midtvejsvalget.

Her fik demokraterne enorme tæv. Og det betød, at det republikanske flertal i Wisconsins kongres kunne foretage altafgørende ændringer på valgdistrikterne i delstaten.

Kort fortalt kunne republikanerne ændre valgdistrikterne, så det nærmest blev umuligt for demokraterne at få et flertal i delstaten. De skulle efter 2010 vinde delstaten med hele 12 procentpoint over republikanerne for at få en lige fordeling i kongressen i Wisconsin.

Det har lige siden betydet, at republikanerne har haft flertallet. Republikanerne har med andre ord kunnet diktere lovene i Wisconsin – nærmest uanset valgresultat.

Det betød, at republikanerne i delstaten var enormt sikre på fremtiden. Således sagde den republikanske kandidat til delstatens guvernørpost, Tim Michels, sidste år, at hvis han vandt, så ville republikanerne aldrig tabe et valg i Wisconsin igen.

Tim Michels tabte. Og det skulle åbenbart være begyndelsen på en republikansk nedtur.

Og det er her, valget af Janet Protasiewicz kommer ind. For det republikanske flertal i begge Wisconsins politiske kamre har stille og roligt skubbet delstaten i en mere og mere konservativ retning.

Ikke mindst på abortområdet.

Den konservative kandidat Dan Kelly promoverede blandt andet Donald Trumps fortælling om det stjålne præsidentvalg i 2020. Foto: Morry Gash Vis mere Den konservative kandidat Dan Kelly promoverede blandt andet Donald Trumps fortælling om det stjålne præsidentvalg i 2020. Foto: Morry Gash

Og her har Janet Protasiewicz gentagne gange under sin valgkamp fortalt, at hun vil beskytte retten til fri abort i delstaten, der netop nu har en af de mest restriktive abortlovgivninger i hele USA, efter Roe v. Wade-dommen blev omgjort af USAs højesteret sidste år.

Det nu liberale flertal i Wisconsins højesteret har mulighed for at se nærmere på delstatens position på netop abort.

Men der er også mulighed for, at det demokratiske flertal i delstatens højesteret kan få indflydelse på fremtidige spørgsmål om distriktsinddelinger.

Resultatet i den vigtige delstat er langtfra alt, hvad demokraterne behøver, men det kan være begyndelsen til et håb for dem, mens republikanerne i delstaten vil se på resultatet med bekymring.

Også når det gælder valget til præsident i USA næste år.