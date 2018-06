Det er en tilbagevendende tradition for studenterkørsel, at de nyudklækkede studenter skriver kreative og sjove tekster på vognbanneret.

I Sverige har kåde studenter dog flere gange formået at forarge og støde landet med sexistiske vognbannere.

Først i 2014 og nu igen i 2018. Det har nu fået en afgangsklasse til at bruge deres vognbanner til at sprede et vigtigt modsvar.

Det skriver svenske Aftonbladet.

I sidste uge kom en studenterklasse fra Upplands Bro Gymnasium i modvind, da deres vognbanner blev delt på de sociale medier og senere i nyhedsmedierne.

Her lød teksten: '#METOO - For kvinder, der prøvede at få succes, men mislykkedes.'

Tilbage i 2014 havde en studentervogn fra Åtvidaberg også skabt stor forargelse og debat med teksten:

'I aften ligger jeres døtre på ryggen, fordi her kommer drengene fra bygg (erhvervsuddannelse, red.)'

De sexistiske og upassende budskaber på de svenske studentervogne har denne sommer dog fået en helt tredje afgangsklasse fra Stiernhööksgymnasiet i Rättvik til at flage med et positivt budskab, som nu er gået viralt.

'I aften ligger alle døtre på ryggen - hjemme i deres seng og er sikre. Efter samtykkeloven skal i fyre tage jer i agt. (PS ikke alle mænd)' skrev den svenske gymnasieklasse på deres vognbanner, som et modsvar til vognbanneret tilbage i 2014.

Samtykkeloven, som de studerende henviser til, blev vedtaget i maj af Riksdagen i Sverige og gør det forbudt at have sex med en person, der ikke har givet udtrykkeligt samtykke eller udvist lyst til sex.

Eleverna försvarar kritiserade studentbanderollen: ”Är ett internskämt”https://t.co/GKk4ZjG2bg pic.twitter.com/9WynnWnJot — Aftonbladet (@Aftonbladet) May 31, 2018

18-årige Vera Litens fra Stiernhööksgymnasiet er idékvinden bag teksten og forklarer til Aftonbladet, at klassen har været enige om at lave banneret som en modreaktion, fordi de forrige sager »ikke er okay«.

»Det er ikke okay at lave sjov med voldtægt på bekostning af kvinder og deres frihed, hvilket de gør i det originale banner, som vi henviser vi til. Vi ønskede at lave et modsvar, som faktisk passer til tiden,« siger Vera Litens.