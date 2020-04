16. januar i år bragte B.T. en artikel med overskriften 'Mystisk virus breder sig - det ved vi om den'.

Den 'mystiske virus' var coronavirussen, der spredte sig i kinesiske Wuhan, men 'heldigvis' kunne B.T.s journalist på det tidspunkt mane en eventuel frygt til jorden.

'Men der er ingen grund til at ændre på dine rejseplaner, hvis du står over for at skulle en tur til Kina. Indtil videre er der ikke noget, som tyder på, at den nye virus overføres fra mennesker til mennesker, og man frygter derfor ikke et større udbrud,' stod der i artiklen fra 16. januar.

Sådan lød det for 81 dage siden, men nu er vi klogere. Det danske samfund er gået i stå, over 200 danskere er døde efter mødet med coronavirussen, og i flere andre lande har epidemien skabt endnu mere gruopvækkende tilstande.

Men det hele begyndte altså i en relativt ukendt kinesisk by, og det er her, at B.T. i disse påskedage sætter et ekstra fokus.

For hvad ved vi om selve virussens 'fødsel'? Og hvem er den såkaldte patient nul, der bar smitten som den første?

Vi starter med det sidste spørgsmål, og her skal vi skrue tiden tilbage til den 10. december.

Herhjemme i Danmark var det dagen, hvor DMI varslede vindstød af stormstyrke, Rebecca Laudrup afslørede sin graviditet, og København blev kåret som en af de bedste byer at tilbringe julen i.

En kvinde sælger kylling iført ansigtsmaske på et marked i byen Guangzhou i Kina. Alt tyder på, at udbruddet af coronavirus kan spores tilbage til et marked i byen Wuhan.

Og så var det dagen, hvor 57-årige Wei Guixian næsten 8.000 kilometer fra den danske grænse langede rejer over disken i den kinesiske by Wuhan.

Som enhver anden dag stod den kinesiske kvinde i sin bod på Hunai-markedet i Wuhan og solgte levende rejer til sine medborgere, da hun begyndte at føle sig syg med forkølelsessymptomer.

Dagen efter - den 11. december - besøgte Wei Guixian det lokale lægehus, blev tjekket og stod kort tid efter igen og solgte sine levende rejer blandt andre sælgere, kunder og de mange kinesiske delikatesser i form af slanger, flagermus og hunde.

Wei Guixian arbejdede videre med overbevisningen om at være ramt af en lille influenza, men sandheden var, at hun stod - smittet med coronavirus - og var med til at sprede dét, der senere skulle blive til en verdensomspændende pandemi.

Det er Wall Street Journal, der har identificeret Wei Guixian som 'patient nul' fra Hunan-markedet, der vurderes som den helt store smittekilde i Wuhan.

Men så kommer vi til det næste spørgsmål.

For hvad ved vi om virussens opståen?

Det helt ærlige - måske lidt kedelige - svar er, at vi ikke ved så meget.

Hunan-markedet set udefra

Meldingerne i løbet af februar gik på, at coronavirussen havde sit udspring på Hunan-markedet i Wuhan, men siden er vi blevet klogere.

Det er nemlig ganske rigtigt, at Hunan Seafood Market - som markedet hedder - efter alt at dømme har været det sted, hvor coronavirussen for alvor har spredt sig rundt blandt borgerne i Wuhan.

Men virussen er opstået et helt andet sted.

Regeringspapirer har nemlig vist, at det første tilfælde af coronasmitte i Kina kan spores helt tilbage til den 17. november.

Der var tale om en 55-årig mand fra Hubei-provinsen, der tog kontakt til det kinesiske sundhedsvæsen med sygdomssymptomber, der viste sig at være coronavirus.

Og mere interessant viser det sig også, at den midaldrende mand ikke har befundet sig på det omtalte marked.

Alt tyder altså på, at coronavirussen er opstået et andet sted end blandt flagermus, levende rejer og andre eksotiske dyr.

Men hvor så? Det har ingen kunnet svare på endnu.

Et marked i Wuhan, hvor den nye coronavirus blev opdaget i januar i år.

Med andre ord betyder det altså også, at Wei Guixian ikke har været den første smittede i verden, men efter alt at dømme den første smittede på Hunan-markedet, hvorfra virussen så har spredt sig.

Og hvad så med hende? Blev hun alvorligt syg?

Svaret er ja.

Den 57-årige fik det nemlig endnu værre, efter at hun havde fortsat arbejdet ved sin rejebod, så hun søgte hjælp på det lokale hospital.

»På det tidspunkt havde jeg fået det meget værre og følte mig meget utilpas. Jeg havde hverken kræfter eller energi,« siger Wei Guixian til det kinesiske medie The Paper ifølge Wall Street Journal.

Og før hun vidste om det, lå Wei Guixian på en hospitalsseng og var nærmest ikke ved bevidsthed.

Vel at mærke med læger omkring sig, der overhovedet ikke kendte til sygdommen på det tidspunkt og heller ikke vidste, at de i den bedste af alle verdener havde alarmeret myndighederne, så de kunne sørge for, at smitten ikke fortsatte fra Hunan-markedet.

Wei Guixian kom sig heldigvis over sygdommen, men begræder, at de kinesiske myndigheder ikke reagerede hurtigere.

»Så ville langt færre personer være døde,« siger hun.