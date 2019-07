Den amerikanske valgkamp er rødglødende. Men i stedet for at argumentere imod deres fælles politiske modstander, Donald Trump, går de tyve demokratiske kandidater nu i flæsket på hinanden.

Og mange frygter et rent blodbad, når kandidaterne - ti ad gangen - på tirsdag og onsdag mødes til endnu to direkte transmitterede tv-debatter.

Joe Biden angriber den sorte kandidat Cory Booker. En anden sort kandidat, Kamala Harris, angriber til gengæld Joe Biden. Og alle tyve kaster sig med jævne mellemrum over Bernie Sanders, manden der i 2016 var lige ved at vippe Hillary Clinton af pinden og blive demokraternes officielle præsidentkandidat.

Den indledende runde til det amerikanske præsidentvalg, det såkaldte primærvalg, er traditionen tro langt mere ekstremt og polariseret end det egentlige valg til november 2020. Og det er ikke alle, der er lige begejstrede for denne form for politiske 'in-fight'.

Trods kritik fra sine kollegaer fører eks-vicepræsident, Joe Biden fører stadig i kapløbet om at blive demokraternes officielle 2020-præsidentkandidat imod republikanske Donald Trump. Foto: SAUL LOEB - AFP

Således siger præsten, menneskerettighedsforekæmperen og den tidligere demokratiske præsidentkandidat Al Sharpton til New York Times:

»Denne form for politisk kannibalisme kommer kun Donald Trump til gode. Ved at svine hinanden til mindsker vi chancerne for at vinde valget i 2020.«

Og hvad er det så, de håbefulde kandidater siger om og til hinanden?

Kamala Harris om Joe Biden: »Vores tidligere vicepræsident (Biden, red.) var i 1970'erne med til at introducere busordninger, der behandlere vores sorte skolebørn uretfærdigt. Det var og er en racistisk politik.«

Før var Cory Booker borgmester i Newark, New Jersey. Nu vil han være USAs næste præsident. Men istedet for at angribe Donald Trump går Booker efter sin partifælle Joe Biden, som han kalder 'racistisk'. Foto: REBECCA COOK - Reuters

Joe Biden om Cory Booker: »Som borgmester i Newark (New Jersey, red.) gav hr. Booker politiet ret til at stoppe og kropsvisitere uskyldige borgere på gaden. Og det gik primært ud over sorte mænd.«

Cory Booker om Joe Biden: »Som magtfuldt medlem af senatet var Biden i 1990'erne én af arkitekterne bag USAs dybt racistiske retssystem.«

Pete Buttigieg og Eric Swalwell om Joe Biden og Bernie Sanders: »Det er på tide, at I giver magten til en yngre generation. USA har for mange gamle politikere.«

Eric Swalwell om Pete Buttigieg: »Som borgmester i South Bend, Indiana var Buttigieg meget uheldig i sin behandling af politidrabet på en sort borger. Han burde have gjort mere.«

Trump-tilhængere demonstrerede foran sidste måneds demokratiske debat i Miami, Florida. Foto: Giorgio Viera - EPA

Alle om Bernie Sanders: »Han er for gammel.«

Joe Biden om Bernie Sanders: »Idéen om offentlig sygesikring til alle amerikanere er urealistisk. Det vil ikke være muligt at overtale de 180 millioner amerikanere, der i dag modtager sygesikring fra private firmaer «

Som en af de få tror Bernie Sanders ikke på fordelen i at angribe sine demokratiske medkandidater. Og da den 78-årige selverklærede 'demokratiske socialist' blev spurgt om Kamala Harris' 'selvmodsigende udtalelser om sygesikring', svarede Sanders tørt:

»Jeg er sikker på, at Senator Harris er i stand til at tale sin egen sag.«

Selvhjælps-forfatter og 'kærlighedsforsker' Marianne Williamson er én af de få demokratiske præsidentkandidater, der ikke kritiseres af sine kollegaer. Med mindre end 0,2 procent af stemmerne anses Williamson således ikke som en trussel. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

De fem højestplacerede kandidater er fortsat hhv. Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Pete Buttigieg og Elizabeth Warren.