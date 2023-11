Frygten for et vulkanudbrud i byen Grindavik på Island rykker i disse dage befolkningen tættere sammen.

Det mærker man i hovedstaden, Reykjavik, hvortil flere af Grindaviks beboere nu er evakueret, fortæller Niels Rask Vendelbjerg, som har boet i byen siden 1970'erne.

»Alle her går og holder vejret. Dem, der kender nogen fra Grindavik, går hen og omfavner dem.«

Grindavik, der ligger på den islandske sydkyst, blev evakueret lørdag efter adskillige jordskælv. Under byen løber magma fra en nærliggende vulkan, og Islands meterologiske institut vurderer, at der er »betydelig chance« for et udbrud i de kommende dage.

En video fra byen viser damp stige op mellem store sprækker i byens overflade. Det vurderes mandag, at magmaen er mindre end 800 meter fra jordoverfladen.

En stor del af byens beboere er flyttet ind hos familie og bekendte i nærområderne – herunder Reykjavik, der ligger knap 40 kilometer fra Grindavik, som Niels Vendelbjerg kalder »nærmest en forstad«.

»Det er det eneste, folk taler om her, og det er i alle nyhederne. Det er jo en stor begivenhed.«

»Alle vil gerne hjælpe Grindaviks beboere med logi, mad og fornødenheder. Ikke mindst indbyggerne fra Heimaey, som selv var i præcis samme situation i 70'erne,« siger han med henvisning til den islandske ø, hvor op mod 50 procent af husene i 1973 blev ødelagt som følge af et vulkanudbrud.

Han fortæller ligeledes, at Islands regering lørdag indkaldte befolkningen til »et stort sammenholdsmøde« i Reykjaviks største kirke, Hallgrimskirken, som følge af den presserende situation.

»Det var intet kristent. Det var borgmesteren fra Grindavik samt både Islands præsident og statsminister, der én efter én gik op for at tale om sammenhold. Det var et forsøg på at at få folk til at få det bedre,« siger Niels Vendelbjerg.

Beboere fra Grindavik fik mandag hver fem minutter til at køre ind i byen og hente deres ejendele under politiets overvågning. Niels Vendelbjerg fortæller, at folk blandt andet henter familiealbummer.

Ifølge det islandske medie RUV er der fortsat kæledyr tilbage i byen – 11 katte, en kanin og ti kyllinger.