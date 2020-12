Ingen forside hos Vogue. Ingen forside hos Elle. Ingen forside hos Glamour. Faktisk ingen forside overhovedet.

Og Donald Trump er ikke tilfreds med det.

Derfor har den amerikanske præsident brugt lidt af julen på at brokke sig over, at hustruen, Melania Trump, ikke har været på forsiden af ét eneste af de store modeblade i løbet af de fire år, parret har opholdt sig i Det Hvide Hus.

»Den største nogensinde,« som han kalder hende i et tweet, hvor han deler et andet tweet fra den højreorienterede medie Breitbart News, der lyder: 'De elitære snobber i modebranchen har holdt den mest elegante førstedame i amerikanske historie fra forsiden af deres magasiner i fire år'.

Trump-parret på vej på juleferie på deres resort Mar-a-Lago ved Miami. Foto: TASOS KATOPODIS Vis mere Trump-parret på vej på juleferie på deres resort Mar-a-Lago ved Miami. Foto: TASOS KATOPODIS

Det har fået Daily Mail til at lave en lille optælling. Og den viser, at der er en markant forskel i forsideoptrædener for de to seneste præsidenthustruer.

Mens Melania Trump altså er noteret for et rundt nul, var forgængeren, Michelle Obama, hele 12 gange på forsiden af et blad i løbet af de otte år, hun var førstedame. Eksempelvis var hun tre gange på forsiden af Vogue i bare de første fire år, skriver mediet.

Den Breitbart-artikel, som fik mediet til at kalde Melania Trump »den mest elegante førstedame i amerikansk historie« består i øvrigt udelukkende af en gennemgang af det, tøj hun havde på, da juleferien forleden blev indledt.

Det var blandt andet med Christian Louboutin-støvler til 13.500 kroner og en uldjakke fra Azzedine Alaïa til lige over 40.000 kroner.