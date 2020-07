Ukrainske specialstyrker har tirsdag aften stormet den bus, som omkring 20 gidsler er blevet holdt fanget i et halvt døgn.

Alle gidsler er nu fri, og gerningsmanden er pågrebet. Det skriver blandt andre VG og BBC.

Politiet i Ukraine har siden tirsdag formiddag været massivt til stede i området omkring bussen, som var parkeret i byen Lutsk 400 kilometer vest for hovedstaden Kiev.

Dette, efter gidseltageren selv kontaktede politiet klokken 8.25 dansk tid. Her fortalte han, at han havde både sprængstoffer og våben på sig.

Sidstnævnte har manden flere gange i løbet af dagen taget i brug mod politiet.

Således udtaler politiet, at han to gange har skudt mod dem, ligesom han også har kastet en granat imod politistyrkerne. Denne detonerede dog ikke.

Baggrunden for gidseltagningen var ifølge gerningsmanden, som politiet har identifcideret som en 44-årig mand ved navn Maksym Kryvosh, utilfredshed med regeringen.

Ifølge BBC ønskede gidseltageren således, at flere prominente politikere stod frem og erkendte, at de var terrorister.

Netop en politiker - landets indenrigsminister, Arsen Avakov, ledte forhandlingerne med Maksym Kryvosh.

Tidligere tirsdag udtalte ministeren, at gidslerne efter alt at dømme var i god behold, og at man håbede at få styr på krisesituationen hurtigst muligt.

Efter klokken 20 blev tre gidsler løsladt - en ældre kvinde, en teenager og en gravid ung kvinde - og kort efter stormede styrker så bussen og anholdt gidseltageren.

Maksym Kryvosh er født i Rusland, men har ukrainsk statsborgerskab.

Han er tidligere dømt for økonomisk bedrageri samt anskaffelse, produktion og salg af skydevåben, ammunition og eksplosiver. Rundt regnet har han tilbragt ti år af sit liv bag tremmer.

