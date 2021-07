Alle ni ombordværende er døde på det fly, der torsdag aften styrtede ned nær Örebro.

Det oplyser svensk politi på sin hjemmeside natten til fredag.

Flyet styrtede ned kort før kl. 19.30 efter at være lettet fra lufthaven i Örebro, og det stod hurtigt klart, at det var en særdeles tilspidset situation.

»Det er meget alvorligt. Et totalhavari. Vi har indkaldt alt personale,« lød det dengang fra politiets pressetalsmand Lars Hedelin.

Der blev indkaldt alt tænkeligt mandskab. Foto: 11890 Per Karlsson/TT

Ombord på flyet var otte faldskærmsudspringere og en pilot, og de skulle deltage i et udspringsarrangement i Örebro.

De det lille propelfly af modellen DHC-2 turbo beaver var styrtet ned, brød det i brand. I første omgang blev én af de ombordværende kørt til hospitalet med alvorlige skader.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til ulykken var. Politiet har i nat heller ikke frigivet yderligere oplysninger om, hvad der skete – havarikommissionen er dog ankommet og har påbegyndt sine undersøgelser.

Ulykken har sat sine spor i den svenske by med 150.000 indbyggere vest for Stockholm.

»Det er en af de største ulykker i Örebro i nyere tid. Der er mange mennesker, som er hårdt ramt af det her, som sørger og som på et personligt plan er gået ind i et helvede,« siger byens borgmester Kenneth Handberg til det lokale medie Na.se.

