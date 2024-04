'Alle medlemmer af Kongressen, der stemmer for beslutningen, kræves indlemmet som værnepligtig i det ukrainske militær'.

Kampen om mulig amerikansk støtte til Ukraine er blevet rigtig grim. Alle de beskidte kneb er fundet frem. Der er lagt op til et sandt drama.

Da den republikanske leder af Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, tidligere på ugen kunne stille sig frem foran den amerikanske presse og fortælle, at han nu var parat til at sende et forslag om massiv støtte til Ukraine til afstemning, var der gået et gigantisk drama forud.

Men det synes nærmest at blegne i forhold til det, som sidenhen har udfoldet sig i korridorerne på Capitol Hill i Washington, DC.

For netop støtte til det hårdt pressede østeuropæiske land har som få andre ting skabt splittelse i den amerikanske Kongres på det seneste.

Hos en stor del af demokraterne har man længe været klar til at stemme en omfattende hjælpepakke, som allerede er godkendt i Senatet, igennem. Den ville betyde længe ventet støtte til Ukraine, Israel og Taiwan.

Men hos den mere højredrejede del af det republikanske parti har modstanden været stor mod enhver form for militær støtte til Ukraine.

Det fik B.T. en forsmag på allerede for et år siden, da Donald Trumps søn Don Junior fortalte til vores udsendte, at han mente støtten til Ukraine ikke skulle vare evigt.

Donald Trump Jr. i interview med B.T. i 2023. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Donald Trump Jr. i interview med B.T. i 2023. Foto: Jeppe Elkjær

»Ja, vi støtter dem. Men jeg synes ikke, at vi skal finansiere det ubegrænset for evigt. Det tror jeg ikke gavner,« sagde Don Jr.

Den samme holdning er far Donald Trump også kommet frem til.

I hans forsøg på at blive USAs næste præsident har han slået fast, at det er hans mål at få krigen i Ukraine til at ophøre. Og det skal blandt andet ske ved at stoppe støtten til Zelenskyj og co.

Netop Donald Trumps MAGA-bevægelse har siden Ruslands fulde invasion af Ukraine for over to år siden bevæget sig i en mere og mere Ukraine-fjendtlig retning.

Den del af partiet tilhører Mike Johnson også. Og derfor har frygten længe været, at han ville afholdes sig fra at sende Senatets støttepakke til afstemning i 'huset'.

Og sådan er det også stadig.

Men tidligere på ugen kunne Johnson på et pressemøde komme med en yderst overraskende udmelding.

Hans tidligere modstand i forhold til en støttepakke til Ukraine var nu væk. Men i stedet for en samlet pakke til flere forskellige lande, så har Mike Johnson delt dem op, så støtte til Ukraine, støtte til Israel og støtte til Taiwan skal stemmes igennem hver for sig.

Mike Johnson er under pres fra flere sider i øjeblikket. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mike Johnson er under pres fra flere sider i øjeblikket. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix

Mere end 400 milliarder kroner af dem skulle gå til Ukraine.

»Min filosofi er, at man skal gøre det rigtige, og så må tingene udvikle sig, som de gør. Historien dømmer os for det, vi gør. Situationen er kritisk, en kritisk situation på verdensscenen,« lød det fra Mike Johnson om sin beslutning.

Kommentaren om at tingene må 'udvikle sig, som de gør' var en klar henvisning til det pres, Johnson er under fra sine egne i spørgsmålet om Ukraine.

Da det så småt begyndte at stå klart for nogle uger siden, at den magtfulde formand for Repræsentanternes Hus kom nærmere en beslutning, blev det for meget for nogle af hans egne.

Det kontroversielle kongresmedlem fra Georgia Marjorie Taylor Greene tog derfor en drastisk beslutning og indledte processen med at få Mike Johnson afsat som formand i 'huset'.

Taylor-Greene kaldte dog ikke til afstemning om at få fjernet Johnson, hvilket et enkelt medlem kan gøre, men lod den i stedet ligge som en trussel over hovedet på sin parti- og MAGA-kammerat, hvis han skulle få – for hende – lidt for smarte ideer om Ukraine.

Og flere andre republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus har været ude og kritisere Mike Johnson, som af nogle ligefrem fik prædikatet som en dead man walkning på formandsposten.

Endnu har Marjorie Taylor Greene, der er er så kritisk over for Ukraine, at hun på sociale medier har fået tilnavnet 'Moscow Marge', ikke gjort alvor af sine trusler om at kalde til afstemning om Mike Johnsons fremtid.

I stedet har hun taget sin foragt for selve forslaget om yderligere milliardstøtte til et helt nyt niveau.

Marjorie Taylor Greene er en kæmpe modstander af Mike Johnsons støttepakke til Ukraine. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Marjorie Taylor Greene er en kæmpe modstander af Mike Johnsons støttepakke til Ukraine. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix

Således har hun forslået to tilføjelser til teksten.

Det ene lyder, at nogle af pakkens penge skal gå til 'udviklingen af rumlaser-teknologi ved den sydvestlige grænse' i USA.

Det andet lød, som man kunne læse indledningsvist, at Taylor Greene ønsker, at alle kongresmedlemmer, der stemmer for yderligere støtte til Ukraine 'kræves indlemmet som værnepligtig i det ukraine militær'.

Afstemningen om støtte til Ukraine skal efter planen finde sted lørdag, amerikansk tid.