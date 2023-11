»Som at være i en spøgelsesby.«

Sådan beskriver den islandske journalist Alma Ómarsdóttir situationen i byen Grindavik sydvest for Reykjavik lige nu.

Lørdag morgen ligger den lille fiskerby øde hen.

Frygten for et vulkanudbrud fra det nærliggende Thorbjørn-bjerg har fået myndighederne i alarmberedskab, og alle byens beboere er blevet evakueret i løbet af natten til lørdag.

Det skriver flere islandske medier. Blandt andre RÚV, som Alma Ómarsdóttir rapporterer for.

Der er erklæret nødsituation.

Eksperter har konstateret, at der løber en lavastrøm under byen, og det kan ikke udelukkes, at en vulkansk sprække åbner sig inden for bygrænsen.

Elísabet Pálmadóttir fra Islands meteorologiske institut siger til tv-stationen RÚV, at der er »en magma-tunnel« under byen.

Derfor frygter forskerne, at et større vulkanudbrud kan komme i løbet af kort tid.

Den lille fiskerby ligger på Islands sydlige halvø Reykjanes og tæt på det berømte turistmål Den Blå Lagune.

Forleden blev lagunen lukket for besøgende.

I løbet af natten har civilforsvarets beredskab sørget for, at de godt 3000 beboere er blevet indkvarteret i et nødcenter.

De seneste to uger har tusindvis af mindre jordskælv øget frygten for, at et større vulkanudbrud er på vej.

Siden 25. oktober er den underjordiske aktivitet i Island taget til, og der er registreret over 23.000 jordskælv.