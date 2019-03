Jussie Smollett var mistænkt for at iscenesætte et racistisk og homofobisk overfald på sig selv.

Alle anklager mod den amerikanske skuespiller Jussie Smollett er blevet droppet. Det oplyser hans advokater tirsdag.

Skuespilleren var anklaget for at have løjet om et overfald på ham.

Mistanken gik på, at Smollett, der er sort og homoseksuel, iscenesatte et racistisk og homofobisk overfald på sig selv for at fremme sin karriere.

Der er ingen yderligere forklaring på, hvorfor anklagerne er droppet.

/ritzau/AP