»Alle advarselslamper blinker rødt.«

Flere uhyggelige historier er den seneste tid kommet frem fra de områder, som de russiske soldater har belejret. Men det er kun 'toppen af isbjerget'.

Sådan lyder det fra Pramila Patten, der er FNs særlige repræsentant for seksuel vold under krig, på et pressemøde i den ukrainske hovedstad, Kyiv. Det skriver The Guardian.

Den seneste måneds tid har der været flere historier fremme om piger og kvinder, der skal være blevet voldtaget af de russiske soldater i de områder, de har indtaget.

Men nu er der også meldinger om, at drenge og mænd skal have været blandt deres ofre.

Arkivfoto af Pramila Patten. Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire Vis mere Arkivfoto af Pramila Patten. Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

»Det er hårdt for kvinder og piger at melde voldtægt på grund af blandt andet stigma, men det er ofte endnu sværere for mænd og drenge at melde det,« siger Pramila Patten.

Indtil videre efterforskes flere dusinvis af sager, men ifølge Pramila Patten udgør det 'kun toppen af isbjerget'.

På samme pressemøde fortalte den ukrainske anklager Iryna Venediktova, at man har indsamlet meldinger om seksualforbrydelser begået af russiske tropper mod mænd og kvinder i alle aldre.

Lige fra børn til ældre.

Og ifølge Iryna Venediktova bruger de russiske styrker voldtægt som en helt bevidst strategi under krigen:

»Det er selvfølgelig for at skræmme den civile befolkning. For at gøre alt for at tvinge Ukraine til at overgive sig,« siger hun og forklarer, at hendes kontor har modtaget anmeldelser om blandt andet gruppevoldtægter og voldtægter begået foran børn.

På pressemødet kaldte Pramila Patten det for 'overvældende indikationer' om 'udbredt, systematisk seksuel vold':

»Alle advarselslamper blinker rødt i Ukraine,« siger hun ifølge The Guardian og advarer samtidig om, at verden alt for længe har set til, mens seksuel vold er blevet brugt som et våben mod hele samfund:

»Det er biologisk krigsførelse. Det er psykologisk krigsførelse,« siger hun.

FN samarbejder med de ukrainske myndigheder om at yde støtte til ofrene, mens man samtidig er ved at efterforske de sager, man har fået ind.