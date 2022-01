Danskerne har for alvor fået smag for øl uden procenter.

For i 2021 steg salget af alkoholfri øl for ottende år i træk.

Helt konkret viser foreløbige tal fra Bryggeriforeningen, at der er blevet indtaget 7,2 millioner liter alkoholfri øl sidste år. Det er en stigning på 10 procent.

De nye tal viser desuden, at salget af alkoholfri øl især er steget i detailhandlen, mens folk oftere foretrækker procenter i øllet, når de går på bar, restaurant eller café.

Udviklingen i salget af alkoholfri øl: En øl betragtes som alkoholfri, når den har 0,5 procent alkohol eller mindre. 2014: 1,9 millioner liter

2015: 3,2 millioner liter

2016: 3,9 millioner liter

2017: 4,3 millioner liter

2018: 5,5 millioner liter

2019: 5,9 millioner liter

2020: 6,6 millioner liter

2021: 7,2 millioner liter Kilde: Bryggeriforeningen

Salget af alkoholfri øl mærker man særligt hos Fur Brughus, der hoppede med på bølgen for tre år siden.

»Vores salg fra vi startede til udgangen af sidste år er fordoblet på alkoholfri. Så det har været en fin udvikling,« siger Per Kristensen, der er forretningsfører hos Fur Bryghus til TV Midtvest.

Den stigende interesse for øl med ingen eller meget lidt alkohol tyder på, at der er et marked for øk med færre procenter end de gængse øl på markedet.

Et nyt EU-direktiv giver nemlig mulighed for, at medlemslande per 1. januar 2022 kan fritage øl for afgifter, hvis de holder sig på 3,5 procent alkohol eller derunder.