Det svenske firma Systembolaget har nu valgt at trække en alkoholfri jordbærcider tilbage, som har vist sig at have en alkoholprocent på syv procent.

På flaskehalsens etiket reklamerede firmaet for, at cideren var alkoholfri.

Det var en ung 24-årig mand, der gjorde firmaet opmærksom på fejlen.

Han ikke kunne forstå, at han følte sig påvirket efter at have drukket cideren.

»Tænk sig, hvis jeg efterfølgende havde sat mig bag rattet i en bil, eller nogle børn havde drukket det. Det havde ikke været godt,« siger den unge mand, Hannes, til den svenske avis Aftonbladet.

Længere nede på flasken på en anden etiket, stod der rigtig nok, at cideren var på syv procent, men det er selvagt forvirrende for forbrugerne med to forskellige etiketter.

Firmaet har nu valgt at trække den 'alkoholfri' jordbærcider ‘Halmstad Crush’ tilbage fra markedet.

»Det er klart, det er alvorligt. Kunderne skal føle sig trygge ved det, som Systembolaget sælger,« siger firmaets pressechef Lennart Agén til avisen.