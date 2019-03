Den 82-årige præsident Abdelaziz Bouteflika har officielt indsendt dokumenter om at søge genvalg i Algeriet.

Det lader ikke til, at Algeriets 82-årige præsident, Abdelaziz Bouteflika, har lyttet synderligt til de massive protester, der de seneste dage har fundet sted i det nordafrikanske land.

I hvert fald har han søndag officielt indsendt dokumenter, der betyder, at han går efter en femte periode som landets leder.

Det oplyser den private algeriske tv-station Ennahar. Tv-stationen har tilknytning til præsident Bouteflikas inderkreds.

Bouteflika blev tilbage i 2013 ramt af et slagtilfælde. Han har siden kun vist sig nogle få gange offentligt.

Da nyheden kom, at han havde planer om at søge genvalg, udløste det vrede hos flere borgere. De mener ikke, at den aldrende og noget skrantende præsident er egnet til at lede landet.

Det har ført til massive demonstrationer. Både i hovedstaden, Algier, og i en række andre byer. Der har været sammenstød med politiet, og knap 200 personer blev meldt kvæstede lørdag.

Også søndag har der været titusindvis af algeriere på gaden.

En diplomatisk kilde siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at helt op mod 70.000 personer søndag var samlet i hovedstaden. Blandt andet ved en demonstration ved Ezzouar-universitetet, der er landets største.

- Vi stopper ikke, før vi slipper af med det her politiske system, siger Aicha, en 23-årig student til stede ved universitetet.

I årevis har mange borgere i Algeriet holdt sig væk fra politiske protester.

De har frygtet præsident Bouteflikas sikkerhedstjeneste og den skare af veteraner fra den algeriske uafhængighedskrig fra 1954 til 1962, der har sat sig tungt på samfundsapparatet.

Bouteflika har været præsident i Algeriet siden 1999.

/ritzau/Reuters