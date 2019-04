Præsident Abdelaziz Bouteflika går af, inden hans mandat udløber 28. april. Det skriver han i en erklæring.

Algeriets præsident, Abdelaziz Bouteflika, siger, at han går af, inden hans mandat udløber 28. april. Det skriver han i en erklæring ifølge nyhedsbureauet APS.

Den aldrende og sygdomssvækkede Bouteflika, som i ugevis har været under stort pres for at træde tilbage, siger, at han vil træffe "vigtige beslutninger" for at sikre kontinuitet i de statslige institutioner, inden han træder tilbage.

Der har været massive demonstrationer mod den 82-årige Bouteflika, som er er bundet til en kørestol og dårligt kan tale. Demonstranterne mener, at han blot er marionet for en magtfuld elite, der reelt styrer landet.

Algeriet har i de seneste seks uger været præget af de store protester mod Bouteflikas styre. Fredag var omkring en million mennesker på gaderne i hovedstaden Algier.

Demonstranterne har krævet, at Bouteflika går af.

Der skulle have været valg i Algeriet den 18. april, men det er nu udskudt på ubestemt tid.

Mange af Bouteflikas modstandere mener, at udskydelsen af valget er et trick fra styrets side.

Den afgående præsident udpegede søndag en ny regering.

/ritzau/Reuters