Algeriets præsident, Abdelaziz Bouteflika, har meddelt, at han går af, skriver landets statslige nyhedsbureau.

Meddelelsen kom, kort efter at den algeriske hærchef havde sagt, at den aldrende og sygdomssvækkede præsident Abdelaziz Bouteflika var uegnet til at regere og måtte gå af øjeblikkeligt.

Hærchef og general Ahmed Gaed Salah sagde allerede i weekenden, at den aldrende og sygdomssvækkede præsident var uegnet til at regere.

Tirsdagens erklæring, om at den 82-årige præsident må gå af øjeblikkeligt, kommer efter et langvarigt møde i militærets stabsledelse.

Bouteflika sagde mandag, at han går af, inden hans mandat udløber 28. april.

/ritzau/