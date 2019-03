Efter store demonstrationer har Algeriets præsident valgt alligevel ikke at stille op ved det kommende valg.

Algeriets præsident, den 82-årige Abdelaziz Bouteflika, stiller alligevel ikke op ved landets kommende præsidentvalg. Samtidig udskyder han valget, der skulle have været holdt 18. april.

Det oplyser præsidentkontoret i Algeriet.

Den algeriske tv-station Ennahar oplyser desuden, at landets premierminister, Ahmed Ouyahia, trækker sig.

Der har været store protester mod Bouteflika, siden han meddelte, at han gik efter en femte periode som præsident i det nordafrikanske land.

Mange mener ikke, at den skrantende og kørestolsbundne præsident er i stand til at lede landet længere. Bouteflika fik et slagtilfælde i 2013, og han har sjældent vist sig offentligt siden da.

Søndag vendte han tilbage til Algeriet efter at have været til behandling på et hospital i Schweiz i de seneste to uger.

Bouteflika har været præsident i Algeriet siden 1999.

/ritzau/Reuters