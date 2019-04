Algeriet har fået sin første nye præsident i 20 år. Men valget er ikke, hvad landets protestbevægelse ønsker.

Det store nordafrikanske land Algeriets nationalforsamling har tirsdag officielt udnævnt landets første nye præsident i to årtier.

Parlamentsformand Abdelkader Bensalah er således blevet udpeget som midlertidig præsident. Det sker, efter at den tidligere mangeårige leder Abdelaziz Bouteflika i begyndelsen af april gik af efter massive protester.

Valget af parlamentsformand Bensalah følger reglerne i landets forfatning.

Det strider dog imod ønsket fra landets store protestbevægelse.

Det var bevægelsens højlydte protester, der fik den aldrende Bouteflika til at gå af. Siden da har demonstranterne forlangt andre toppolitikeres afgang. Heriblandt også 76-årige Bensalahs.

- Jeg vil arbejde på at opfylde folkets ønsker, siger Bensalah tirsdag.

- Det er et stort ansvar, som forfatningen lægger på mig, siger han forud for sin 90 dages periode som midlertidig præsident.

De algeriske oppositionspartier boykottede tirsdagens valg af Bensalah.

Samtidig samledes hundredvis af studerende i hovedstaden Algier for at demonstrere mod landets nye leder.

82-årige Bouteflika gik af den 2. april, efter at landets hærchef, Ahmed Gaed Salah, erklærede ham for uegnet til at regere.

- Der er ikke længere plads til at spilde mere tid. Vi har klart besluttet at stå sammen med befolkningen, så deres krav bliver imødekommet, sagde Ahmed Gaed Salah efter et langvarigt møde med andre militære ledere.

Abdelaziz Bouteflika er bundet til en kørestol og kan næsten ikke tale.

Han styrede den tidligere franske koloni fra 1999 og to årtier frem. Han blev længe kritiseret for at holde fast i magten.

De sidste cirka seks uger af hans regeringstid var præget af store demonstrationer i hovedstaden.

/ritzau/