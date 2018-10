Algeriet har forbudt beklædning, der skærmer ansigtet på arbejdspladsen. Premierministeren fremhæver niqabben.

Algier. Fremover vil det være forbudt for offentligt ansatte i Algeriet at have ansigtet tildækket, når de er på arbejde.

Således har regeringen i Algeriet vedtaget et forbud mod at bære burka eller niqab på arbejdspladsen.

Det annoncerede regeringen i det nordafrikanske land torsdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Premierminister Ahmed Ouyahia siger, at "enhver beklædningsgenstand, der hindrer udførelsen af den offentlige service, især niqabben, er strengt forbudt på arbejdspladsen".

En talsmand for premierministeren tilføjer, at alle ansatte på tværs af landet skal kunne identificeres af sikkerhedsmæssige årsager.

Ifølge regeringen skal alle ansatte "klæde sig passende i forhold til deres arbejdsopgaver", "udvise respekt" og "overholde de regler og principper, der gælder for den offentlige service".

Der bor godt 40 millioner mennesker i Algeriet. Af dem er 99 procent muslimer. Det viser tal for 2018 ifølge Live Population.

Algeriet har været splittet mellem moderate og mere radikale former for islam, siden landet blev kastet ud i en borgerkrig i 1992.

De fleste algeriske kvinder bærer ikke niqab. Det er en skik, som er blevet importeret fra mere traditionelt konservative arabiske lande såsom Saudi-Arabien.

Dog vil torsdagens beslutning sandsynligvis blive kritiseret af Algeriets salafistiske mindretal, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Salafisterne støtter Saudi-Arabiens strenge Wahhabi-version af sunnimuslimsk islam og modarbejder den mere mainstream-islam, som dominerer Algeriet og andre nordafrikanske lande.

Volden i Algeriet er faldet drastisk, siden krigen stilnede af omkring årtusindskiftet. Dog fortsætter grupper af væbnede jihadister med at udføre angreb i hovedsageligt fjerntliggende områder.

/ritzau/