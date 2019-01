Dansende start for den 29-årige eks-bartender - Kongressens yngste kvinde

USAs yngste kongreskvinde, Alexandria Ocasio-Cortez på 29 år, dansede sig bogstaveligt talt ind i amerikanernes hjerter, da hun i torsdags indtog sin plads i Repræsentanternes Hus.

Det var en politisk modstander, der fejlagtigt troede, at han kunne underminere den unge kongreskvindes første dag på jobbet. Således placerede denne republikanske aktivist en videooptagelse fra Alexandria Ocasio-Cortez' universitetstid på det sociale medie Twitter.

Et still-foto fra den dansevideo, der skulle ydmyge Alexandria Ocasio-Cortez. Effekten var den stik modsatte Foto: SOCIAL MEDIA - Reuters Vis mere Et still-foto fra den dansevideo, der skulle ydmyge Alexandria Ocasio-Cortez. Effekten var den stik modsatte Foto: SOCIAL MEDIA - Reuters

»Se, hvordan USAs nye favorit-kommunist ydmyger sig selv,« skrev Twitter-brugeren spydigt.

Men effekten af den lystige dansevideo, hvor Ocasio-Cortez sammen med nogle skolekammerater danser på toppen af en skolebygning i Boston, var den stik modsatte.

'Hun er fantastisk. Sikke en livsgnist. Og så kan hun danse,' skrev en Twitter-bruger.

Og en anden fan bemærkede sarkastisk: 'Sikke en skandale. Det viser sig, at Alexandria Ocasio-Cortez havde venner og havde det sjovt, mens hun gik i high school (videoen er fra hendes tid fra Boston University, red.)

Og de gode vibrationer var ikke isoleret til de sociale medier.

Nye perleveninder. Alexandria Ocasio-Cortez hilser på flertalsleder, Nancy Pelosi. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Nye perleveninder. Alexandria Ocasio-Cortez hilser på flertalsleder, Nancy Pelosi. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

Således mødte den 29-årige datter af en vejarbejder op i kridhvid spadsererdragt. Og sammen med de øvrige 34 nye kvindelige demokratiske medlemmer i Repræsentanternes Hus fik hun deres side af salen til at ligne en regnbue.

De røde, gule og orange kjoler og spadsererdragter lyste op iblandt de sædvanlige koksgrå jakkesæt på herresiden.

Og fra den modsatte side af salen bemærkede et mandligt republikansk medlem ifølge CNN tørt, at det fik dem til ligne et 'advokatshow fra 50'erne'.

Og Alexandria Ocasio-Cortez skiller sig ikke alene ud på grund af sit køn og sin alder. Sammen med andre unge, kvindelige medlemmer vil hun også kæmpe for sygesikring til alle amerikanere, større åbenhed for immigranter og flygtninge og ikke mindst for adskillige juridiske undersøgelser af den siddende republikanske præsident, Donald Trump.

I ugerne op til indsættelsen af USAs 116. kongres var den tidligere bartender Alexandria Ocasio-Cortez i tvivl om, hvorvidt hun ønskede den mere moderate Nancy Pelosi til at genindsat som partiets leder i Repræsentanternes Hus.

Men efter 78-årige Pelosi under at personligt møde i Det Ovale Kontor havde givet præsidenten kamp til stregen, var både Ocasio-Cortez og resten af partiet forenet omkring parti-veteranen, der klædt i knaldrød kjole storsmilende indtog sin plads som demokratisk flertalsleder.

Men trods den høje stemning i den nye kongres, hvor kvinderne nu udgør 24 procent, var Alexandria Ocasio-Cortez forsigtig med sine udtalelser. Og hun forklarede sin hvide påklædning således.

»Jeg er klædt i hvidt for at hylde de stærke kvinder, der kom før mig. De kvinder banede vejen. Geraldine Ferraro var klædt i hvidt, da hun modtog nomineringen som vicepræsidentkandidat. Hillary Clinton var klædt i hvidt, da hun i 2016 lod sig nominere som præsidentkandidat. Og helt tilbage i kvindebevægelsens unge år var lederne klædt i hvidt. Det er kvindehistorie. Og vi må hylde dem, der banede vejen.,« skrev Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.