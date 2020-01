For første gang er det ikke Joe Biden, men den tidligere vicepræsidents socialistiske modkandidat Bernie Sanders, der fører i meningsmålingerne i staten Iowa, hvor de første stemmer i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg snart skal afgives.

Det skriver avisen Des Moines Register.

Samme avis antyder, at den overraskende føring ikke skyldes senatoren selv, men derimod Sanders' 30-årige stedfortræder, Alexandria Ocasio-Cortez, det nyvalgte kongresmedlem fra Bronx, New York.

Som senator er Sanders tvunget til at blive i Washington D.C., hvor han og de øvrige 99 medlemmer af senatet fungerer som jury i den igangværende rigsretssag imod præsident Donald Trump.

Det betyder, at Bernie Sanders og de tre andre demokratiske senatorer, der også stiller op til præsidentvalget 3. november, ikke kan deltage i den sædvanlige og vigtige slutspurt i Iowa - Iowa Caucus, der starter 3. februar.

Fraværet af populære kandidater/senatorer som Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Amy Klobuchar giver kandidater som Joe Biden og Pete Buttigieg en stor fordel i Iowa og måske også i den følgende stat, New Hampshire, hvis rigsretssagen trækker ud.

For at holde deres politiske gryde i kog har kandidaterne således været på jagt efter effektive 'stedfortrædere', der kan tale til vælgerne i Iowa. Og med Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) i front, har Bernie Sanders således slået sin egen rekord.

»AOC gør det langt bedre, end jeg selv kan,« siger Bernie Sanders til Iowas største avis Des Moines Register.

Mange troede, at Bernie Sanders valgkamp var forbi, da han som feltets ældste kandidat fik et mindre hjerteanfald i slutningen af september.

Men senatoren fra Vermont var hurtigt på benene igen. Og da Alexandria Ocasio-Cortez få dage senere officielt sprang ud som Sanders-supporter, røg populariteten helt i top.

Bernie Sanders' kampagne køres under sloganet 'No me, Us' (ikke 'mig', 'os'). Og derfor passer det perfekt, at AOC taler på sin ældre kollegas vegne.

»Det er lige meget, hvem der taler. Det er budskabet, der er vigtigt. Og budskabet er, at USA er klar til helt nye tider. Bernie og AOC taler til os - på vores vegne. De taler ikke om sig selv. Og jeg glæder mig til et USA, hvor alle uanset baggrund har de samme muligheder.«

Sådan siger Bernie-supporteren Josh Bellman til Des Moines Register.

Og de godt 5.000 vælgere, der i sidste uge mødte op til stedfortræder Alexandria Ocasio-Cortez' Bernie-vælgermøde i Iowa var tydeligvis enige.

Ved samme vælgermøde talte den Oscar-belønnede filmskaber Michael Moore også. Men det var tydeligt, at dagens hovedperson var Alexandria Ocasio-Cortez.

På grund af sin alder kan Alexandria Ocasio-Cortez ikke stille op som Bernie Sanders' vicepræsident. Men ifølge Des Moines er der rygter om, at AOC vil stille op til præsidentvalget i 2024. På det tidspunkt vil hun nemlig være fyldt 35, som den amerikanske forfatning påkræver.