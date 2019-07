»Han kommer, han kommer.«

Det var de sidste indtrængende ord, en ung pige nåede at råbe i telefonen til politiet, før linjen blev afbrudt. Alligevel tog det hele 19 timer, før politiet rykkede ud til stedet - og på det tidspunkt var det for sent.

Det skriver blandt andet nyhedsbureauet AP og BBC.

Rumænske Alexandra Macesanu på 15 år var onsdag i sidste uge på vej hjem i byen Caracal, da hun valgte at blaffe.

Her ses et billede fra demonstrationen i weekenden. Foto: Robert Ghement

Morgenen efter modtog politiets alarmcentral ifølge BBC den første opringning fra hende, hvor hun fortalte, at hun var blevet bortført af den mand, der havde kørt bilen, hun havde sat sig ind.

Kort efter ringede hun igen - og en tredje gang.

Hver gang forsøgte hun at fortælle politiet, hvor hun befandt sig, og under den sidste opringning nåede hun at skrige: 'Han kommer, han kommer', før telefonlinjen blev afbrudt.

Alligevel ventede politiet 19 timer med at rykke ud.

Da de endelig kom frem til huset, fandt de lig-rester, som man formoder er identisk med den kidnappede pige.

Siden er kritikken væltet ned over politiet for tilsyneladende ikke at have taget Alexandras opkald alvorligt og for at vente så længe med at gøre noget.

Fredag kom den første konsekvens: Landets indenrigsminister, Nicolae Moga, fyrede chefen for nationalpolitiet, Ioan Buda, for den måde, sagen var blevet håndteret på.

I weekenden gik tusindvis af borgere på gaden for at mindes den dræbte pige - ligesom de protesterede mod politiets ''inkompetence og manglende faglighed' og forlangte, at regeringen vil gøre arbejdsbetingelserne for politiet bedre.

Et billede fra weekendens demonstration mod politiets håndtering af sagen. Foto: Robert Ghement

Ifølge BBC har politiet oplyst, at man med den teknologi, man har til rådighed, havde svært ved at lokalisere, hvorfra pigens opkald kom. Derudover valgte politiet også - selvom det ikke var nødvendigt - at skaffe en ransagningskendelse.

Desuden skal politiet også have været underbemandet.

En mand - den 65-årige mekaniker Gheorghe Dinca - er siden blevet anholdt for drabet på Alexandra. Hans advokat, Bogdan Alexandru, har ifølge The Guardian oplyst, at han har erkendt, hvad han har gjort.

Udover drabet på Alexandra sættes han også i forbindelse med drabet på en anden unge pige - Luiza Melencu på 18 år - der blev meldt savnet i april.