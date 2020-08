Først står Alexander Taraikovsky med hænderne oppe i luften. Herefter kommer lysglimtet fra rækken af politibetjente, der får ham til at vakle rundt.

Og så falder den 34-årige demonstrant i døden.

Sådan kan de sidste sekunder af Alexander Taraikovskys liv med få ord beskrives.

Men sådan ville fortællingen bestemt ikke have lydt, hvis du havde søgt på Alexanders navn for én uge siden.

Så ville der nemlig stå, at den 34-årige hviderusser havde deltaget i de voldelige demonstrationer i hovedstaden Minsk mandag 10. august, hvor han kom ud for et hændeligt uheld.

Mere præcist kunne det hviderussiske politi fortælle, at Alexander Taraikovsky stod med et stykke sprængstof i hånden, som han havde til hensigt at kaste mod politiet, og som på tragisk vis eksploderede i hans hænder og forvoldte hans død.

Men så begyndte der pludselig at florere en række videoer på de sociale medier.

Videoer, der viste en helt anden version af demonstrantens død.

The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2020

Videoer, der viser, hvordan Taraikovsky alene og med afstand står foran politiet, der pludselig vælger at sende ét dødbringende skud af sted mod manden, der altså efterfølgende falder sammen.

På en video ser man endda, hvordan den 34-årige mand tager sig til brystet og vender sig mod kameraet, hvorefter man tydeligt ser, at T-shirten er gennemblødt af blod.

Dræbt af ét skud fra politiet.

Taraikovsky er én ud af tre hviderussere, der er blevet dræbt i de voldsomme demonstrationer, mens tusinder er blevet såret af politiets voldelige fremgangsmåde.

En demonstrant viser de skader, som han har fået efter mødet med det hviderussiske politi. Foto: SERGEI GAPON Vis mere En demonstrant viser de skader, som han har fået efter mødet med det hviderussiske politi. Foto: SERGEI GAPON

Alt sammen efter landets præsidentvalg 9. august, hvor Alexander Lukasjenko, der har siddet på posten i 26 år, sejrede sig til endnu en periode i embedet.

Meget – hvis ikke alt – tyder dog på, at valgresultatet bygger på massiv valgsvindel, og derfor gik tusinder af hviderussere på gaden for at demonstrere 10. august.

En af dem var Alexander Taraikovsky, der få timer efter lå efterladt livløs på et fortov i Minsk.

Den officielle forklaring lød altså på et sprængstof-uheld, men da Taraikovskys kæreste fik lov at se hans lig, stod det allerede dér klart, at noget var helt galt.

»Der er et søm i hans brystparti. Hullet var syet sammen, men der er et blåt mærke. Det er lille, men vi lagde mærke til det. Hans hænder og fødder er intakte, der er ikke engang mærker på dem. Det er helt tydeligt, at han er blevet skudt lige i brystet,« har kæresten, Elena German, ifølge Berlingske fortalt.

Derfor viser vi billederne Demonstrationerne i Hviderusland er de største i landet siden Sovjetunionens sammenbrud, og tusinder kæmper i disse dage for at komme diktaturet til livs. Alt imens slår myndighederne hårdt ned på demonstranterne, og tusindvis er såret, mens tre er døde. B.T. ønsker at dokumentere den historiske begivenhed, og derfor viser vi billederne af drabet på 34-årige Alexander Taraikovsky.

Siden er Alexander Taraikovsky nærmest blevet symbolet på den kamp, som de hviderussiske demonstranter kæmper i disse dage.

Derfor deltog hundredvis af støtter i hans begravelse, ligesom der også både er kampråb med Taraikovskys navn og skilte med billeder af ham, når demonstranterne i disse dage fylder Minsks gader.

Den seneste uge har hovedstadens gader hver dag været fyldt med demonstranter, der har krævet Lukasjenkos afgang, og søndag var titusinder af oppositionstilhængere også på plads.

En kvindelig demonstrant græder, mens hun holder et billede af døde Alexander op til hovedet. Foto: SERGEI GAPON Vis mere En kvindelig demonstrant græder, mens hun holder et billede af døde Alexander op til hovedet. Foto: SERGEI GAPON

Det var den største demonstration i landet siden Sovjetunionens sammenbrud, skrev AFP mandag, og blandt demonstranterne var der også håb at spore.

»Vi tror på, at et nyt Hviderusland begynder nu. Jeg er så glad for at se det med mine egne øjne,« sagde demonstranten Darija Kukhta til mediet.

Bor du i Hviderusland, eller har du relation til landet, vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv på sebj@bt.dk