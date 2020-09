Lige siden amerikanske Alex Neal mistede sin far, er det strømmet ind med beskeder i hendes indbakke, hvor hun bliver kaldt for en løgner.

Årsagen er, at hendes far døde, efter han var blevet smittet med coronavirus – men det er der flere, der ikke tror på.

Det fortæller den unge kvinde på 21 år i et interview med USA Today.

»Folk har sagt til mig, at han ikke døde af coronavirus. Det har været forfærdeligt. Hvis han var død af kræft, tror jeg, at folk havde sagt langt sødere ting til mig,« forklarer hun.

Det var tilbage i april, at hendes far – Mark Neal på 62 år – mistede livet efter at have kæmpet mod virusinfektionen.

Efterfølgende delte Alex, der bor i delstaten Californien, et opslag med den sørgelige nyhed på Facebook, og lige siden har hun modtaget både opkald og beskeder fra folk, der mener, at coronavirussen er et fupnummer.

Flere af kommentarerne har ifølge Alex været politisk motiveret – blandt andet fordi, at hun på sine sociale medier har opfordret folk til at bære mundbind, hvilket hun mener måske kunne have hjulpet hendes far, så han ikke blev smittet og måtte kæmpe mod virussen i fem lange uger, før han til sidst sov ind.

I nogle af beskederne har folk skrevet, at hun »skal tage sig sammen«, at »hospitaler bliver betalt for at oplyse, at covid-19 er dødsårsagen«, og »alle dør jo alligevel på et tidspunkt«.

Til USA Today fortæller hun, at hun ikke forstår, hvorfor folk blander politik ind i det.

»I den virkelige verden er covid-19 ligeglad med, om du er politisk eller ej. At bære mundbind tager ikke dine rettigheder fra dig. Jeg håber ikke, at det kræver, at folk mister nogen, de holder af, før de bliver overbevist om, at virussen er ægte,« forklarer Alex.

»Alt, der skete mod min far, var covid-relateret. På hans dødscertifikat står der, at han døde af covid. Det er hårdt at skulle genleve den oplevelse hver dag (når hun modtager de beskeder, red.). Jeg håber, at folk kan lære at vise mere empati og venlighed over for hinanden,« siger hun til USA Today.

Mark Neal efterlod sig udover datteren og en søn, Luke.